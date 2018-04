200 unge vælger humanistisk konfirmation i år

200 unge vil i år konfirmeres ved Humanistisk Samfunds ceremoni. De forbereder sig med undervisning i etik og menneskerettigheder

Når tusinde af unge i de her uger bekender deres tro på Gud, vælger et stigende antal at gå i en bue uden om både kirke og begrebet ”nonfirmation”, fortæller DR Østjylland.

De siger i stedet ja - til at være menneske og en del af et fællesskab - med en humanistisk konfirmation.

Laura Løkke Petersen er en af de kommende humanistiske konfirmander. Hun synes, at den form for konfirmation er en god anledning til at tænke over etik, og hvad ens overbevisning er.

"Ved en humanistisk konfirmation siger man, at jeg tror på det bedste i mennesker. At man også kan være et godt menneske uden en tro. At man ikke behøver at have en tro for at kunne opføre sig godt," siger Laura Løkke Petersen til DR Østjylland.

"Hvis jeg ikke var blevet konfirmeret, så havde jeg ikke tænkt over de her ting. I hvert fald ikke i samme grad."

Laura Løkke Petersen lægger også vægt på fællesskabet om ceremonien. Og hun er langt fra alene om at vælge det ritual, som Humanistisk Samfund tilbyder.

Lone Ree Milkær er forperson i Humanistisk Samfund, som står bag tilbuddet, der så dagens lys i 2011 med 12 deltagere. Ifølge hende udbyder de kun et vist antal pladser, og de ryger rigtig hurtigt.

"I år har vi 200 konfirmander på landsplan. Det dækker over, at der er hold i Aarhus, København og Ringsted. Til næste år starter vi en konfirmationsgruppe på Fyn."

Laura skal konfirmeres ved en ceremoni i Den Gamle By i Aarhus den 5. maj, og hendes mor, Mette Marie Løkke, bakker op om hendes valg.

"Jeg er enormt stolt af Laura. Det er med til at gøre hende til et endnu mere tænkende menneske og med til at gøre hende mere voksen," siger hun.

Alene i Aarhus er antallet af humanistiske konfirmander fordoblet på et år. Fra et hold til to. De unge forbereder sig med undervisning i etik og menneskerettigheder.

Og på den store dag samles de til en fælles ceremoni. Med god grund lyder det fra Lone Ree Milkær.

"Vi har behov for markeringer i fællesskab. Og hvis man ikke er religiøs på nogen måde, så kan man føle sig fremmed i de ritualer, vi har til at fejre den her milepæl i ungdomslivet."

- Det mangler for os, der er ateister eller humanister, at der er en markering i fællesskab. En ceremoni, der fejrer det liv, de unge mennesker er i gang med, siger hun.

I Norge bliver mere end hver sjette teenager i dag humanistisk konfirmeret. I Danmark blev mere end 46.000 konfirmeret ved en kirkelig ceremoni i 2017, men andelen er faldende.