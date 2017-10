Fløje i verdenskirke har gravet sig ned i skyttegrave

Der er i disse uger høj bølgegang i det verdensomspændende anglikanske kirkefællesskab. Men en splittelse blive næppe udgangen på de dybe uenigheder, siger kendere

Den konservative fløj i det anglikanske kirkefællesskab vil starte en ny reformation i kirken. Det er budskabet fra den konservativt orienterede gruppering Gafcon inden for kirken.

”Vi forlader ikke det anglikanske kirkefællesskab. Vi vil have en reformation og en fornyelse af fællesskabet,” fastslår ærkebiskop Peter Jensen over for den britiske kristne radiostation Premier.

Han er tidligere ærkebiskop i Sydney i Australien og nu generalsekretær for ”Den globale konference for en anglikansk fremtid” (På engelsk: Gafcon), der er en bibeltro fraktion inden for den anglikanske kirke. Gruppen blev stiftet i 2008 i protest mod, at den episkopale kirke i USA tillod åbent homoseksuelle biskopper, og består primært af kirker på den sydlige halvkugle samt amerikanske kirker, der har brudt med den episkopale kirke.

Kommentarerne kommer efter et topmøde denne måned i Canterbury, hvor lederne af de fleste af de 39 provinser, som udgør den anglikanske kirke, var samlet.

På det afsluttende pressemøde kritiserede ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welby, at medlemmer af Gafcon har udnævnt en biskop, som skal fungere som flyvende biskop i England, Wales, Skotland og Europa. En flyvende biskop besøger forskellige stifter i stedet for at være tilknyttet et enkelt, og den nyindsatte biskop skal føre tilsyn ud fra et teologisk konservativt standpunkt for at rette op på den liberale teologi blandt de eksisterende anglikanske biskopper.