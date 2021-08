Folkekirkens dåbsboom lader vente på sig

Antallet af indmeldelser i folkekirken steg sidste kvartal og ligger nu på samme niveau, som før coronakrisen, viser opgørelse. Men der er stadig lang vej endnu for at indhente alle de aflyste dåb fra nedlukningen

Der er meget at indhente for folkekirken efter en lang periode præget af corona. Nedlukning af kirkerne og skrappe restriktioner har sat en kæp i hjulet på de kirkelige handlinger, og især har mange forældre undladt at få deres barn døbt. Antallet af barnedåb har ligget historisk lavt under nedlukningen.