Folkekirkens top anbefaler at aflyse julens gudstjenester

Efter en kaotisk uge med flere forskellige udmeldinger er anbefalingen fra blandt andet biskopperne nu, at sognene aflyser julegudstjenester i morgen.

Julens gudstjenester bør aflyses. Det siger biskop over Lolland-Falster Stift Marianne Gaarden.

"Vi har endnu ikke fået retningslinjerne, som er blevet meldt ud i dag, så derfor anbefaler vi at aflyse julens gudstjenester," siger Marianne Gaarden til Kristeligt Dagblad.

Beslutningen er truffet i enighed mellem Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet. Alle parter har til aften holdt møde om emnet. Det oplyser Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

"Vi har i den grad fået vredet armen om ved, at alting er kommet så sent, når det gælder julegudstjenester. Vi ser os desværre nødsaget til at opfordre til at aflyse dem," siger Søren Abildgaard.

Han tilføjer, at menighedsråd stadig kan vælge at holde deres julegudstjenester, da det kun drejer sig om en anbefaling fra de nævnte organisationer og institutioner.

"Menighedsråd kan vælge inden for loven at holde gudstjeneste i morgen. Det kræver dog , at der lokalt er enighed mellem menighedsråd og præst om at aflyse julegudstjenesterne,​" siger Søren Abildgaard.​

Men mange præster og menighedsråd vil følge opfordringen fra folkekirkens top. Det vurderer Kurt E. Larsen, professor i kirkehistorie på Menighedsfakultetet i Aarhus,

"Det er forvirrende for den enkelte præst, for der er kommet mange forskellige udmeldinger. Holdningen vil nok være at lytte til, hvad der kommer fra provster og biskopper. Jeg tror, at præsterne vil følge opfordringen til at aflyse, selvom mange ærgrer sig," siger Kurt E. Larsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kirkeminister Joy Mogensen. Men på Facebook skriver hun om aftenens møde:

"Biskopper, repræsentanter for provster, præster og menighedsrådsforeningen opfordrer nu i fællesskab til, at julegudstjenesterne aflyses til og med 3. januar. Det bakker jeg op om.

Det er muligt stadigvæk at gennemføre gudstjenester efter de nu igen skærpede retningslinjer, der fraråder al sang og anbefaler max varighed på 30 min.

Men her og nu vil jeg takke alle de ansvarlige, som fandt sammen om fælles forståelse i en svær tid. Pas på hinanden derude," skriver kirkeministeren på sin Facebook-profil.

Opfordringen fra folkekirkens top er kulminationen på en uge, hvor udmeldingerne om julegudstjenesterne er blevet ændret flere gange.

Forvirringen har været tiltagende. I øjeblikket skriver Kirkeministeriet på sin hjemmeside, at man bør holde 30 minutters gudstjenester, mens folkekirkens biskopper opfordrer til helt at droppe dem.

I mandags lød det fra Kirkeministeriet, at man kun skulle holde 45-50 minutters julegudstjenester. I dag sagde Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde, at han mente, man burde holde sig til gudstjenester på 30 minutter.

De seneste uger er debatten om emnet sideløbende blevet mere og mere intens. En del præster har protesteret over biskoppernes tidligere udmelding om, at man burde holde fast ved julegudstjenesterne.