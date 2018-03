Kursusleder for religiøse forkyndere: De vil ikke længere kunne undskylde sig med uvidenhed

I dag begynder det første kursus for forkyndere, der blev lovpligtigt med den såkaldte imamlov. Underviser Majbritt Høy Espensen er ikke sikker på, hvad ministerierne konkret skal bruge kurserne til

Det bliver et noget anderledes kursisthold, som chefkonsulent Majbritt Høy Espensen i dag skal undervise på Professionshøjskolen Metropol i København. Over for hende kommer der til at sidde 21 religiøse forkyndere, som over to dage skal lære om danske frihedsrettigheder, familieret og demokrati.

”Det er et bredt hold med repræsentanter fra mange forskellige trossamfund. Jeg tror, de bliver spændende at arbejde med, og indtil det modsatte er bevist, tror jeg på, at jeg kan få dem til at finde det spændende at lære, hvordan vores samfund er bygget op,” siger Majbritt Høy Espensen, der også underviser i familieret på Københavns Universitet.