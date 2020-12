Forlænget nedlukning ændrer ikke noget for kirkerne

Selvom det meste af landet nu er lukket ned frem til 17. januar, er det stadig kun en anbefaling fra blandt andre biskopperne, at der ikke holdes gudstjenester i kirkerne foreløbig

De coronarestriktioner, som skulle være udløbet den 3. januar, forlænges nu til 17. januar.

Det var budskabet fra Statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde her til aften.

Nedlukningen gælder dog fortsat ikke kirkerne, oplyser formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, der kort før pressemødet var til møde med resten af folkekirkens corona-taskforce og Kirkeministeriet.

”Vi er blevet orienteret om, at den forlængede nedlukning ikke umiddelbart er noget, der påvirker folkekirken,” siger Søren Abildgaard.

Reelt er kirken dog så godt som lukket for gudstjenester indtil videre, idet man ifølge Søren Abildgaard holder fast i anbefalingen om ikke at holde gudstjenester til og med på søndag den 3. januar.

Det var den anbefaling, der blev meldt ud fra biskopper, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd forud for julens gudstjenester om aftenen den 23. december efter et møde med Kirkeministeriet.

Præcis hvilke restriktioner eller anbefalinger, kirken kan forvente efter 3. januar, er derfor endnu uvist. Søren Abildgaard oplyser dog, at der i morgen vil finde endnu et nyt møde sted mellem Kirkeministeriet og repræsentanter fra folkekirken, og her forventer han, at nye retningslinjer vil blive drøftet.