Formand for menighedsråd: Det ser ikke ud til, at kirkerne åbner mere i denne omgang

Selvom regeringen er på vej med en gradvis genåbning af samfundet, er der ikke meldinger om, at restriktionerne for kirker og trossamfund bliver lempet, lyder det fra formanden for Landsforeningen af Menighedsråd

Butikker, udendørs foreningsliv og kulturinstitutioner vil måske snart få mulighed for at åbne og genoptage deres aktiviteter. Sådan lyder meldingen fra regeringen, som onsdag holder pressemøde om den gradvise genåbning, som er på vej.

Men mens blandt andre butiksejere altså sandsynligvis kan se frem til at få flere penge i kasseapparatet, så skal kirkerne ikke regne med at kunne indbyde flere kirkegængere til søndagsgudstjenester, begravelser og andre kirkelige handlinger i nærmeste fremtid. Man vil højst sandsynligt også skulle leve med blandt andet gudstjenester af 30 minutters varighed, mundbind og forbud mod fællessang i noget tid endnu. Det vurderer Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd.

”Af de udmeldinger der er kommet indtil nu, ser der ikke ud til at være lempelser på vej for folkekirken og andre trossamfund på nuværende tidspunkt. Og når jeg læser de seneste redegørelser fra indsatsgruppen, ser jeg ikke noget, der tyder på, der vil være grundlag for det lige med det samme,” siger Søren Abildgaard.

De nuværende restriktioner for kirker og trossamfund har været gældende siden januar. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kirkeministeriet.