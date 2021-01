Forsamlingsloft gælder nu også i kirkens lokaler – men gudstjenester er undtaget

Det vil fortsat være muligt at afholde gudstjenester. Men øvrige aktiviteter i lokaler, som folkekirken og andre trossamfund råder over, skal nu overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt fem personer

Selvom det fortsat vil være muligt at holde gudstjenester i folkekirkens kirkerum trods de nye restriktioner, som træder i kraft i dag, vil folkekirkens andre lokaler fremover være underlagt det nye forsamlingsloft, som gælder i resten af samfundet.

Det fremgår af en en pjece på Coronasmitte.dk. Her står der:

"Folkekirken og andre trossamfund vil fortsat kunne afholde gudstjenester og religiøse handlinger i lokaler, som de råder over, under iagttagelse af skærpede arealkrav m.v. Øvrige aktiviteter i lokaler, som folkekirken og andre trossamfund råder over, skal overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer."

Pjecen er udarbejdet af sundhedsmyndighederne på baggrund af den nye muterede variant af coronavirussen, der stammer fra Storbritannien. Pjecen uddyber de retningslinjer, som blev meldt ud på et pressemøde den 5. januar. Her deltog blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Indtil nu har kirkens lokaler ellers ikke været omfattet af forsamlingsloftet, så længe øvrige regler om arealkrav har været opfyldt. Det har blot heddet, at der maksimalt må samles 500 personer i kirken.

De nye regler vil således få konsekvenser for de kirker, som har sociale arrangementer efter gudstjensterne. Langt de fleste kirker har dog allerede aflyst de aktiviteter, som ikke er gudstjenester.

Retningslinjerne gælder foreløbigt til og med søndag den 17. januar 2021.

