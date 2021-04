Forsker om Johannes Møllehaves børnebibel: ”Der er noget galt. Det her kunne Møllehave ikke have skrevet”

Hvordan kan Johannes Møllehave være angivet som forfatter på en børnebibel, han ikke selv har skrevet? Lyt til podcasten ”Tro Om”, hvor vært Philip Christoffersen i denne uge har inviteret ph.d. Louise Heldgaard Bylund i studiet for at tale om ”Møllehave-mysteriet”

Louise Heldgaard Bylund skriver en ph.d.-afhandling om børnebibler, men i løbet af sit arbejde sniger en mistanke sig ind. Indholdet af andenudgaven af den populære ”Alle Børns Bibel” fra 2006 stemmer hverken teologisk eller sprogligt overens med førsteudgaven.

Det fremgår tydeligt af ”Alle Børns Bibel”, at det er Johannes Møllehave, der er forfatter til den uhyre populære børnebibel. Men er det nu rent faktisk også tilfældet? Og hvis ikke, betyder det så, at tusindvis af danskere hvert år køber en børnebibel, de tror er skrevet af den folkekære præst og forfatter, men i virkeligheden ikke er det?

Lyt til seneste afsnit af ”Tro Om” hvor vært Philip Christoffersen taler med ph.d. Louise Heldgaard Bylund om mysteriet om hvordan Johannes Møllehave de seneste 15 år har været angivet som forfatter til en børnebibel, han ikke selv har skrevet.

