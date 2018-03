Frans fejrer fem år som folkets pave

Som katolsk overhoved har pave Frans formået at løfte kirkens omdømme udadtil uden at ændre synderligt på praksis, siger professor

Den 13. marts 2013 trådte en 76-årig argentiner ud på balkonen over Peterpladsen i Rom. Iklædt hvidt fra top til tå, runde briller og en kæde med et stort metalkors om halsen stod han længe og tog imod bifaldet fra de flere tusinde mennesker, som var mødt frem for at se deres nye pave for første gang. Jublen tog til, da han med et smil ønskede sine fremmødte brødre og søstre ”godaften”.