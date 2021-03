Genåbningsplan nævner ikke folkekirken og trossamfund

Mens der nu er sat datoer på genåbningen af store dele af samfundet, melder den langsigtede genåbningsplan ikke noget om lempelser for folkekirken og trossamfund. Biskop efterlyser klart svar af hensyn til både kirkegængere og kirkeansatte

En langsigtet genåbningsplan i fire faser er forhandlet på plads i Folketinget, og henover foråret vil blandt andre studerende, frisørsaloner og caféer gradvist kunne vende tilbage til en mere almindelig hverdag. Det sker på datoerne den 6. april, den 21. april, den 6. maj og den 21. maj.

I planen, som er vedtaget af alle Folketingets partier pånær Nye Borgerlige, står der dog ikke noget om, hvornår folkekirken og trossamfundene kan se frem til lempede restriktioner for deres aktiviteter. Specifikke afstandskrav, kvadratmeterregler, frarådet fællessang indendørs og alle de andre restriktioner gælder altså endnu på ubestemt tid.



Til gengæld nævner kirkeminister Joy Mogensen (S) trossamfund i et opslag på sin Facebook-side tirsdag morgen.

"I ministerierne kommer vi snarest muligt med de nøjagtige retningslinjer, og jeg glæder mig til at se jer alle sammen igang igen i foreningslivet, kulturen, idrætten og trossamfundene," skriver ministeren.

Desuden er der på torsdag den 25. marts møde i Kirkeministeriets såkaldte sektorpartnerskab, hvor folkekirkens ansatte, præster, biskopper og menighedsråd er repræsenteret.

Siden den 7. januar har kirker og trossamfund kunnet gennemføre gudstjenester, kirkelige handlinger og lignende efter særlige retningslinjer. Det indebærer blandt andet en begrænset varighed på 30 minutter og at fællessang er frarådet.



Fra mandag har kirker og trossamfund haft lov til at holde udendørs gudstjenester og "foreningsaktiviteter" med op til 50 deltagere og fællessang. En model, som blev vedtaget for at imødekomme ønsker om en mere festlig påskefejring.

Alligevel havde biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, håbet at den langsigtede genåbningsplan eksplicit havde nævnt folkekirken. Både kirkens medarbejdere og de mange danskere, som bruger kirken, længes efter en konkret plan, siger han.

"Vi har en pukkel af dåb, som vi skubber foran os, fordi folk gerne vil have deres familier med, og vi har konfirmationerne, som involverer rigtig mange mennesker. Jeg er begyndt at få de første spørgsmål om, om konfirmationsundervisningen kan genoptages nu, hvor anden undervisning begynder igen, og jeg vil selvfølgelig gerne kunne give et klart svar. Samtidig er det smerteligt, at der ikke kan synges salmer ved begravelser, og at man kun kan have en lille gruppe pårørende med i de små kirker. Det er der mange, som er frygteligt kede af," siger Henrik Stubkjær, og fortsætter:



"Kirken er en aktiv del af samfundets krisebredskab. Vi var der for minkfarmerne, og vi gør meget mod den ensomhed, som mange kæmper med lige nu. Derfor er der brug for, at vi får at vide, hvornår vi kan åbne mere."