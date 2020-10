Grundtvig Centeret bliver atter reddet på målstregen

Grundtvig Centeret i Aarhus får alligevel plads på finansloven og kan fortsætte arbejdet med at udgive alle N.F.S. Grundvigs mange værker

På Grundtvig Centeret må det føles som lidt af et deja vu.

Ligesom sidste år så centeret, der hører under Aarhus Universitet, ud til at ryge af finansloven, da den socialdemokratiske regering i slutningen af august præsenterede sit udspil til finansloven for 2021. Det ville sandsynligvis have betydet, at centeret måtte lukke og slukke.

Men ligesom sidste år bliver centeret nu alligevel reddet.

Det står klart efter dagens forhandlinger om den såkaldte forskningsreserve. Her lykkedes det at finde penge til at fortsætte Grundtvig Centerets aktiviteter i endnu et år. Centeret beskæftiger sig først og fremmest med at udgive alle N.F.S. Grundtvigs 1000 værker i en digitaliseret og kommenteret udgave. Derudover står Grundtvig Centeret for ph.d.-projekter, konferencer og seminarer, vidensudveksling med udenlandske forskere og udbredelse af Grundtvigs tekster til udlandet.

I en pressemeddelelse, der er offenliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, udtaler Jens Henrik Thulesen Dahl, der er forskningsordfører for Dansk Folkeparti:

”I Dansk Folkeparti er vi glade for at kunne sikre fortsættelse af Center for Grundtvigforskning og dermed sikre en afgørende del af den danske kulturarv for eftertiden.”

Bag aftalen, der sikrer centeret en bevilling på 10 millioner kroner til at fortsætte endnu et år, står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, De Konservative, Alternativet og Frie Grønne.

Da regeringen i finanslovsudspillet for 2021 ligesom året før havde pillet Grundtvig Centeret af finansloven, sagde Johnny Kondrup, professor i nordisk litteratur på Københavns Universitet, til Kristeligt Dagblad, at det ville være fuldkommen meningsløst, hvis centeret måtte lukke. Han var i årene 2010-2013 udgaveleder for centerets udgivelse ”Grundtvigs Værker” og sidder stadig i redaktionsrådet for udgaven. Han har også ansat en del af de 10 nuværende medarbejdere.

”Det er som at begynde på en Storebæltsbro og stoppe midtvejs. En halv udgave af Grundtvigs samlede værker er lige så ubrugelig som en bro, der fører ud i ingenting,” sagde han dengang.

Grundtvig Centeret har siden 2009 under forskellige forskningsministre årligt fået 10 millioner kroner bevilliget til sit arbejde.

Kristeligt Dagblad får senere på dagen en kommentar fra leder af Grundtvig Centeret, lektor Katrine Frøkjær Baunvig.