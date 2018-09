Tørfisk-sanger: Gud forbinder mig og dem, jeg har mistet

Den troende skal aldrig i evighed dø, siger Jesus i søndagens prædiketekst. For Bent Bro, der lever med en alvorlig hjertesygdom, er det opløftende

Han husker tydeligt følelsen af at ligge på operationsbordet omgivet af læger, der skulle åbne ind til hans hjerte og sørge for, at det ville fortsætte med at slå. Anden gang hjertet var ved at sige fra, blev han fløjet til det daværende Skejby Sygehus ved Aarhus med helikopter. Han var mere syg, end man havde antaget, og der var ingen tid at spilde. Hans børn græd, da han gav dem sit ”på gensyn”, inden han blev kørt væk.

57-årige Bent Bro må flere gange synke en klump i halsen, mens han fortæller om åreforkalkning, bypass-operation og ballonudvidelse. Han har kendt til sin hjertesygdom, siden han var 36 år. Dengang blev hans ældste bror i en alder af 44 år fundet død, efter han var blevet ramt af et hjerteanfald under en løbetur. Siden har lægerne holdt et vågent øje med Bent Bros hjerte, og uheldet har – indtil videre, tilføjer han – været ude to gange.

Selvom fiskerikonsulenten og Tørfisk-sangeren siden sin brors død løbende har været i tæt kontakt med videnskabens verden, har hans kristne tro haft en afgørende plads i forløbet, fortæller han.

”Jeg anfægter på ingen måde videnskaben. Jeg er den faktisk kun taknemmelig. Men den største tryghed fandt jeg ikke i de hvide lægekitler – den fandt jeg i min tro, for den udrustede mig med nogle kræfter, jeg ikke selv var i stand til at finde. Jeg tror på, at den gør virkelige ting i mit liv,” siger Bent Bro, der er født og opvokset i vestjyske Thyborøn.

Troens indgriben og forplantning i menneskers liv kommer ifølge Bent Bro også tydeligt til udtryk i søndagens prædiketekst fra Johannesevangeliet, hvor Jesus vækker Lazarus fra døden.

”Lazarus’ søstre, Martha og Maria, havde fuld tiltro til, at Jesus kunne få ham tilbage til livet. Og her rækker troen for mig ind i videnskaben. Jesus gør virkelige ting, og det kunne alle ved selvsyn konstatere, for Lazarus rejste sig fra graven,” siger Bent Bro.

For Bent Bro er bibelteksten derved med til at understrege, at døden i kristendommen ikke er en definitiv afslutning. I teksten siger Jesus, at den, der tror, “skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø”. Det er ifølge Bent Bro noget af det mest centrale ved både teksten og kristendommen generelt: opstandelsen og evigheden.

”Det er to svære begreber at have med at gøre – særligt i dag, hvor vi bliver overdynget med viden fra alle sider. Graden af oplysning er med til at gøre troen til en svær størrelse, for vi har et behov for bevis. Vi vil vide – ikke tro,” siger Bent Bro og fortsætter: