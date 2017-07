Gud og guf fylder kirken

Koncerter og spisearrangementer som "Gud og Guf", får flere i kirke, lyder det fra Brønderslev Kirke

Gitte Lykke Andersen er sognepræst i Brønderslev sogn, hvor flere og flere kirkegængere tropper op til søndagsgudstjeneste. Det skyldes blandt andet engagerede medarbejdere, siger hun.



- Jeg tror, at den primære årsag til, at der kommer så mange mennesker i kirke her i Brønderslev, er på grund af præsternes, medarbejdernes, men også menighedsrådets engagement i kirken, siger hun til DR Nordjylland.



Kirken afholder så mange arrangementer, at den ikke længere rummer dem. Derfor skal kirkerummet og sognegården udvides, og så skal der ansættes endnu en præst, siger Gitte Lykke Andersen.





Lise Lundgreen, provst og sognepræst i Brønderslev Provsti, tror, at kirkens popularitet blandt andet skyldes projektet Kirker på Tværs, der engagerer sognene og bringer folk sammen.



- Det går jo ud på at have fokus på det frivillige engagement. Man har arbejdet fokuseret på at involvere flere både i søndagens gudstjenester og i de mange forskellige aktiviteter rundt om i sognene.



Der kommer i gennemsnit 138 kirkegængere til søndagsgudstjeneste i Brønderslev Kirke.