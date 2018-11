Guds rige er, hvor vi forsøger at gøre hans vilje

58-årige Niels Tiedemann voksede op med kirkegang og bøn. Men først for fem år siden mærkede han for alvor Guds kærlighed som en realitet i sit liv. Siden har han øvet sig i at gøre små ting for andre for at gøre Guds rige til virkelighed i hverdagen

”Min mor fortalte engang en historie om den hellige Thérèse af Lisieux, en katolsk helgen, som betød meget for hende. Historien handlede om, at Thérèse, der gik i kloster som ganske ung, kom ud for, at en novice i klostret gik så ivrigt til den med vasketøjet, at der sprøjtede sæbevand op i øjet på Thérèse. Det sviende sæbevand i øjnene var selvfølgelig ubehageligt, men Thérèse sagde ikke noget, da det måske ville såre novicen. Så hellere tåle sæbevand i øjnene. Måske kan det virke underligt, men for min mor var det et strålende eksempel på at gøre små ting med stor kærlighed og være parat til at give hele sit liv med alt, hvad det indeholder, til Gud.”

Niels Tiedemann refererer sin mors beretning om den katolske helgen med både smil og alvor.

”Da min mor fortalte historien i min barndom, havde jeg jo ingen anelse om, at Thérèse af Lisieux ville komme til at betyde enormt meget for mig – og at jeg endda sidste lørdag kom til at bære relikvierne af hendes forældre ind i den katolske domkirke i Bredgade i København og relikvierne af hende ud igen om søndagen,” siger han.

”Vi katolikker tilbeder ikke relikvierne, men de bringer os i en nærhed af Skt. Thérèse, hvor vi kan lade os inspirere af hendes eksempel og bede til hende om at gå i forbøn for os.”

To skrin med relikvier af Thérèse af Lisieux og hendes forældre er for tiden på valfart rundt i Skandinavien, og de kom også forbi Sankt Ansgars Kirke, hvor Niels Tiedemann hører til og kommer til messe, så ofte han kan. Herfra er hans far både døbt og begravet. Forældrene, Vivian og Erling Tiedemann, var troende og praktiserende katolikker og meget aktive i katolske sammenhænge i Danmark, indtil de for få år siden begge gik bort inden for kort tid. De gav sønnerne Jens og Niels mellemnavnet ”Maria” og opdrog dem og søsteren Lotte i den bedste hensigt med kirkegang og katolske sommerlejre. Både Niels og hans søskende valgte imidlertid kirkegangen fra, da de blev større, og for Niels’ vedkommende virkede kirken og til dels også den kristne tro ret fjern og uvedkommende.

”I mit voksne liv har jeg som mange andre ikke lyttet til Gud, og når man ikke lytter, er det svært at høre noget. Jeg var mere optaget af at realisere mine egne mål. Selvom jeg var opdraget med budskabet om Guds kærlighed, troede jeg nok simpelthen ikke på, at det kunne være sandt. Det lød for godt til at være sandt. Derfor levede jeg efter devisen om, at man skal være stærk og uafhængig. Det er en dominerende kulturel norm, som påvirkede mig, selvom jeg havde fået noget andet med hjemmefra,” siger han.