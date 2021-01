Præst ved Svend Bjergs begravelse: Han gik i krig for at vinde freden

Den teologisk solist, inspiratoren og revseren, doktor theol. Svend Bjerg, blev lørdag begravet fra Københavns Domkirke

Svend er død. Da præludiet var klinget af, udtalte sognepræst Mia Lund Rao disse tre ord, så på kisten og beskrev med sikker diktion, hvordan den teologiske ener, mentor og ikke mindst ven, doktor theol. Svend Bjerg ville have bedt hende begyndte med det vigtigste først ved begravelsen i Københavns Domkirke.

”Nej, begynd med evangeliet, Mia, fortæl at der skete noget med døden, da Jesus døde, og derefter er døden ikke mere, hvad den var. Døden skal ses under ét som fuldbyrdelse og afbrydelse i Jesu død. Vores liv fuldbyrdes ved at blive afbrudt, men af hvad? Ja ikke af døden, som vi kender den, men af en død, som Gud har taget på sig. Derfor bliver livet afbrudt og fuldendt af Gud. Sig det Mia! Som jeg altid har lært dig, pointen først, evangeliet,” sagde hun.

Knap 60 havde taget plads i kirken denne lørdag, heraf en god del kollegaer fra de knap 30 år, hvor Svend Bjerg var lektor i dogmatik ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet. Flere af de studerende, som i sin tid oplevede Bjerg som underviser, kunne man også se i kirken. De var kommet for at tage afsked med et privat menneske, der havde sårbarheden som følgesvend og samtidig var en både højtråbende og produktiv teolog. En teologisk solist, kunne man også kalde ham.

Svend Bjergs navn er forbundet med den narrative teologi og siden med erfaringsteologien. Tro og erfaring hang sammen for ham, og den præmis byggede Mia Lund Rao ind i talen, som hun gjorde til en slags samtale med den afdøde.

”Trøsten skal lyde som det allerførste. Fortæl dem, jeg er død.”

”Jamen, Svend, det ved vi jo godt, det er jo derfor, vi er kommet.”

”Men sig det højt: Navn og evangelium! Tro og erfaring.”

”Okay Svend, jeg er med, men nu er det mig, der står her… og du var min ven og det er ikke spor nemt! Så det må begynde på min måde, med lidt ærbødig afstand, så vi alle kan følge med: Svend Bjerg er død!”

Efter at have citeret ”Døden er ikke veninden, kommer aldrig tilbage fra sin rejse væk fra Metro Nord,” fra Lars H.U.G., så sang domkirkens kor den første salme: ”Se, nu stiger solen af havets skød.” Svend Bjerg havde ikke efterladt sig salmeønsker, men skrev for år tilbage bogen ”Jakob Knudsen: erfaring og fortælling”, og derfor skulle en af Knudsens salmer lyde, inden Mia Lund Rao indledte sin tale med at bede:

”På denne vinterdag kommer vi sorgfulde til dig. Alt forekommer så uvirkeligt, når vi skal give slip på hinanden. Vi vil så gerne beholde dem, som vi elsker, selvom vi godt ved, at vi kun har hinanden en tid. Tag derfor vores sorg, tag vores taknemmelighed ind i din kærlighed, og hjælp os til at se på alt det, vi fik, alt det, vi delte og oplevede, og ikke mindst det, der formede os gennem det menneske, vi tager afsked med i dag.”

Hun beskrev Svend Bjerg som lidenskabelig optaget af sit fag, produktiv, fantasifuld, uortodoks, bredt favnende og nysgerrig. Og så var han et sammensat menneske, understregede hun. Han kunne forene det provokerende, nådesløse med den største omsorg og nærvær. I en bredere offentlighed slog han sit navn fast med den debatskabende bog ”Nedlæg folkekirken – det oppegående dødsleje” i 2003. Han bevarede en skarp pen, hvilket Mia Lund Rao også berørte i talen.

”Til tider harcelerede han over, at vi præster og teologer plejede en næsten nekrofil omgang med de kristne ord og begreber, han udtrykte det således: ’De taler monotont, korrekt, ofte meget unuanceret. Følelserne befinder sig et andet sted, og derfor fænger sproget ikke, man lades kold, og de kristne ord ender som sarkofager.’ Sådan!”

Han vil blive husket som underviser med ofte overtegnede hold. Når han forelæste var billedsproget levende, fraser forbudte og skarphed en selvfølge.

I Svend Bjergs univers havde kontrasterne en fremtrædende plads, og derfor valgte Mia Rao Lund at læse de kendte vers fra det tredje kapitel i Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente om, at der er en tid til at tie, en tid til at tale. Hun fortsatte:

”En tid til at elske, en tid til at hade. En tid til krig, en tid til fred.”

Og efterfølgende tog hun fat i det med krigen, for Svend Bjerg kunne være stridslysten.

”Svend mente, at det sommetider var tid til en krig, ikke fordi han ønskede den eller rigtig kunne tåle den, men fordi krigen til tider er nødvendigt, når man elsker noget højt. Man bliver stridslysten, fordi det, man holder af, synes at smuldre, og man råber højt, fordi man er bange for, at ens frygt ikke bliver hørt. Risikoen for tab er stor, når man går i krig, men Svend var villig til at tage risikoen, for at bevare og beholde det, han elskede og troede på, og således holdt han sig ikke tilbage for at tage det nødvendige ansvar og ikke bare lade stå til. Så tag ikke fejl, Svend Bjerg gik ikke i krig for at vinde. Han gik i krig for at vinde freden.”

Ligesom Mia Rao Lund indledte sin tale ved kisten med at understrege sammenhængen mellem tro og erfaring, så rundede hun også af med at gøre det.

”Du sagde, at tro og erfaring hører sammen. I dag erfarer vi dit fravær, men tror på din tilstedeværelse, vi erfarer afskeden, men tror på gensynet, vi erfarer sorgen, men tror på glæden, der kommer bagefter. Så du fik ret, Svend, endnu engang, man kan ikke skille det ad, så lad os samles om at samle det i dag.”

Hun bad menigheden rejse sig og bekende den kristne tro i stilhed, for som følge af pandemiens restriktoner, var det kun koret, som måtte synge trosbekendelsen. Knap en time var gået, da organisten spillede postludiet. Skyggerne dansede i Nørregade og frosten bed i kinderne, da rustvognen fulgt af en kolonne af biler og en professor emeritus på elcykel fortsatte mod jordpåkastelsen på Holmens Kirkegård i København.