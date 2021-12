Özcan Kizilkay (S) mener ikke, at Ballerup Kommune skal blande sig i jødiske og muslimske forældres religiøse praksis. Han frygter, at man vil skubbe muslimer væk fra systemet

I byrådet i Ballerup Kommune er politikerne blevet enige om at vedtage en ny sundhedspolitik, hvor forældre i fremtiden skal rådgives til ikke at lade deres børn omskære. Eller næsten enige. For ud af de 25 politikere i byrådet var der én, som stemte imod.