Henning fik en indskydelse om at gå i kirke: Var jeg ikke gået ind ad den dør, havde jeg måske ikke været her i dag

For lidt over ni år siden fik jeg nærmest ud af det blå den tanke, at jeg skulle gå i kirke. Jeg havde ellers ikke haft nogen relation til kirken og havde ikke nogen specielt positive minder om kirke og kristendom fra min barndom. Alligevel fik jeg den tanke, at jeg havde brug for at gå i kirke. Jeg havde tænkt på, hvordan jeg som værnepligtig var kommet på et af KFUM’s Soldaterhjem. Vi var nogle fra kasernen, som gik derover indimellem, fordi det var hyggeligt, og vi havde ikke så meget andet at få tiden til at gå med. Dengang gjorde det ikke så stort indtryk på mig, men nu huskede jeg, hvordan de ansatte på soldaterhjemmet altid var nærmest irriterende glade og hjertelige.