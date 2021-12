Her er årets mest læste artikler om kirke og tro

Årets mest læste artikel om kirke og tro handler om det københavnske forældrepar Ronnie Hansen og Sabina Pultz der har fået en dom for brud på navneloven. Parret er principielt imod, at det er folkekirken, der står for personregistrering i Danmark, og derfor har de ikke ønsket at navngive deres treårige datter, Ingrid, officielt.

”Jeg har det meget svært med, at livets begyndelse på en eller anden måde skal indvæves i en religiøs kontekst. Det kan være fint for religiøse mennesker, men for mig er det at få et barn helt løsrevet fra noget religiøst, siger Ronnie Hansen. Læs artiklen her.

Foto: Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Flere kvinder har oplevet grænseoverskridende seksuel adfærd fra sognepræst i Christians Kirke i København Flemming Pless, og i alt har fem kvinder delt deres oplevelser. Flemming Pless er efterfølgende blevet sendt på orlov fra hvervet som præst. Og det er en overordentlig alvorlig sag, mener retsteolog Kristina Garde.

”At blive sendt på orlov er en halv afskedigelse, som vil forfølge præsten,” siger hun.

Sagen er også blevet taget op i et afsnit af podcastet "Tro Om", som du kan lytte til her. Læs hele artiklen her.

Foto: Kim Rasmussen/Sjællandske Medier

På listen over de mest læste artikler om kirke og tro i 2021 sniger der sig også en historie om corona ind. Sognepræst Charlotte Dyremose forestod i sommer en vielse i Nordsjælland, da hun et par dage efter modtog et alarmerende opkald fra bruden. Beskeden lød på, at en af bryllupsgæsterne var blevet syge med den smitsomme deltavariant. Den glædelige begivenhed endte med at være en superspreder-event, hvor 20 ud af 30 gæster blev smittet. Læs artiklen her.

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Da menighedsrådsformand Bjarne Henneman i september 2020 igen stillede op til valg i Asminderød sogn i Fredensborg Kommune, blev der sået tvivl om, hvorvidt han var valgbar. På grund af urigtige oplysninger om bopæl, krævede biskop over Helsingør Stift, Peter Birch, at Bjarne Henneman skulle udtræde af menighedsrådet øjeblikkeligt. Det var den nu tidligere menighedsformand ikke tilfreds med:

”Jeg er ikke blevet indkaldt til samtale eller blevet hørt overhovedet i denne sag. Ellers ville jeg kunne have forklaret situationen, siger han”.

Læs hele artiklen her.

Da valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke Henrik Højlund i sin faste klumme i Morgenavisen Jyllands-Posten henviste til "salg af fosterdele" fra en abortorganisation i USA, skulle det vise sig at blive hans sidste. Ifølge Jyllands-Postens redaktør var der tale om falske oplysninger og purt opspind, hvorfor klummen blev slettet fra nettet, og Henrik Højlund opsagt som fast klummeskribent.

Henrik Højlund var forundret over beskyldningen om at have viderebragt falske oplysninger.

”På baggrund af alt det, der er sket, kunne jeg da godt tænke mig, at jeg havde vidst mere om sagen for at kunne have nogle flere nuancer med. Men der er altså langt fra ’nuanceret’ til direkte fake news, som de beskyldte mig for her,” siger han.

Læs artiklen her.

Foto: Nordsjællands Politi/Ritzau Scanpix

Den drabsdømte tidligere præst Thomas Gotthard skabte utryghed for medarbejdere og andre med tilknytninge til Ansgarkirken i Hedehusene, hvor han fungerede som præst i perioden 2014-2021. Det fortalte flere kilder i kølvandet på, at præsten blev kendt skyldig i drabet på sin kone, Maria From Jacobsen.

Hans adfærd blev dengang indberettet til kirkelige myndigheder, men der blev ikke handlet i tilstrækkelig grad, mener flere kilder, der i september 2021 stod frem i Kristeligt Dagblad og fortalte om en egenrådig og manipulerende præst, der var årsag til et giftigt arbejdsmiljø.

Læs hele artiklen her.

Sagen om den drabsdømte præst var også omdrejningspunktet for et afsnit af Kristeligt Dagblads podcast "Tro Om", hvor journalist på avisen Matilda Lyager Hanscomb fortæller om sit arbejde med historien. Lyt til udsendelsen her.

Foto: Jim Lyngvild

2021 bød også på en ministerrokade, der gjorde Ane Halsboe-Jørgensen (S) til kultur- og kirkeminister. Kort efter udnævnelsen lod hun sig fotografere af Jim Lyngvild klædt ud som vølve, der kendes fra nordisk mytologi. Hendes optræden blev dog mødt af kritik.

”Jeg synes, at det er en enormt poppet tilgang til arbejdet som kirkeminister. Og det er er et politisk problem i vores tid, at det hele bliver meget overfladisk og selviscenesættende,” siger Jørn Henrik Olsen, der er uddannet teolog og arbejder som forfatter og billedkunstner. Læs artiklen her.

Foto: Michael Drost-Hansen

”I det øjeblik jeg så de to streger på graviditetstesten, vidste jeg, at jeg ikke kunne få en abort.”

Da Maria Krogh Larsen som 16-årig opdagede, at hun var gravid, var abort ikke en mulighed. Hun kommer fra en indremissionsk familie, hvor alle børn bliver set som en gave fra Gud, men sundhedspersonale og sagsbehandler rådede kraftigt Maria til at få en abort og truede også med at tvangsfjerne barnet på grund af Marias unge alder.

"Selvfølgelig begyndte jeg at tvivle på, om jeg kunne være en god nok mor, når alle i systemet åbenbart mente, at det var bedre for min søn, at jeg ikke fik lov at tage mig af ham,” siger hun. Læs artiklen her.

Foto: Julie Meldhede Kristensen

Ikke alle var lige begejstrede, da tykaktivist og ph.d.-studerende i teologi Dina Amlund i en video læste et digt op i Brorsons Kirke i København, hvor hun med bibelreferencer og kristent billedsprog taler om samfundets undertrykkelse af tykke mennesker.

I oplæsningen nævner hun nemlig også Kybele, der er en antik frugtbarhedsgudinde, som romerne importerede cirka 200 år før Kristi fødsel.

Lektor mener, at det er "ganske frastødende" og "yderst problematisk", at en hedensk rituel handling iscenesættes i en kristen kirke. Præst i Brorsons Kirke, der gav tilladelse til oplæsningen mener omvendt ikke, at det er et hedensk ritual, men et poetisk udtryk.

Læs artiklen her.

Foto: Kåre Gade/Helsingør Stift

I tre år har præster fra Københavns og Haderslevs Stifter brugt kodesprog, når de har sendt mails til deres konfirmander. Information om folks religiøse forhold betragtes nemlig som en personoplysning, som er indbefattet af GDPR-lovgivningen.

Det to stifters holdning til GDPR-lovgivningen mødte dog kritik fra flere personer med tilknytning til folkekirken.

"Det bliver jo lettere komisk, når de bliver opfordret til at skrive ’kære 8.b’ frem for ’kære konfirmander’," siger Poul Langagergaard, der rådgiver kirker om blandt andet GDPR.

Læs hele artiklen her.