Her er årets 10 mest læste historier om kirke og tro

Coronakrisen har sat sit præg på dette års ti mest læste artikler om kirke og tro, som blandt andet byder på en guide til forårets online-gudstjenester, 30 smittede til kirkeligt kagebord og stor forvirring og aflysninger i folkekirken

1. Guide: Her finder du gudstjenester på tv, radio og internettet

At coronakrisen har sat sit præg på mangt og meget dette år er ikke til at tage fejl af. Heller ikke, når man kaster et blik på dette års mest læste Kirke&Tro-artikler. Årets mest læste artikel i denne kategori er en guide til at opstøve alternative videogudstjenester og andre kirkelige tiltag, som i kølvandet på den nationale lock-down kunne opleves online. Hele foråret guidede artiklen læseren til, hvor man kunne se og høre gudstjenester på tv, radio og internettet. Vi krydser fingre for, at en lignende artikel ikke igen bliver aktuel, men skulle du have lyst til at læse med alligevel, kan du se den her.

2. Bønnekald i Aarhus starter politisk debat

Normalvis skal man et godt stykke sydpå, hvis man vil opleve et rigtig muslimsk bønnekald i forbindelse med den ugentlige fredagsbøn. Men i april skulle man ikke længere end til Gellerupparken i Brabrand ved Aarhus. Det satte gang i en politisk debat, hvor blandt andet Dansk Folkeparti satte sig for at sætte en stopper for bønnekald som det, der kunne høres i Aarhus, selvom der lovmæssigt ikke var nogen hindring for at gennemføre bønnekaldet. Det kan du læse om her.

3. Gudstjeneste med kageborg førte til cirka 30 smittede

Kingos Kirke i København løb en bevidst risiko, da de i november gennemførte fællesspisning og legestue på trods af viden om coronasmitte blandt de deltagende. Tre dage efter fællesspisningen udmundede det i cirka 30 kirkegængere, der kunne fremvise en positiv coronatest.

”Man har ikke tænkt sig nok om, når man lader en præst i klar smittefare stå for en gudstjeneste,” udtalte Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør for Statens Serum Institut i artiklen.

4. Rasmus Paludan grundlægger kirke og vil selv være ærkebiskop

Den højreradikale, islamkritiske partiformand i Stram Kurs, Rasmus Paludan, stiftede i oktober en kristen kirke opkaldt efter en helgen, som ifølge overleveringer hjalp Spanien fri fra muslimsk besættelse. Sankt Jakob Maurerdræberens Kirke er navnet på det alternativ, som Rasmus Paludan med sin nye kirke vil stille til folkekirken, som ifølge ham lefler for islam. Hans mål er at få kirken anerkendt som trossamfund med vielsesmyndighed og forvaltning af dåb. Læs interviewet her.

5. Biskop lukker kirke for gudstjenester

2020 var ikke just Aalholm Kirkes år. Efter længere tids konflikt i den københavnske kirke måtte stiftets biskop, Peter Skov-Jakobsen, midlertidigt flytte præsterne fra kirken uden at sætte en vikar ind i stedet. Begrundelsen var, at menighedsrådet i Aalholm Kirke havde chikaneret præsterne så meget, at det ikke længere var forsvarligt at lade dem holde gudstjeneste i kirken.

"Det er mig helt ubegribeligt, at et ansvarligt menighedsråd kan opføre sig på denne måde," udtaler biskoppen i artiklen, som du kan læse her.

6. Stor forvirring i folkekirken om regler for begravelser

I maj stimlede flere hundrede sammen ved digteren Yahya Hassans begravelse. Det fik kirkefolk til at undre sig over, om man i folkekirken havde misforstået begravelsesreglerne under coronakrisen og fuldt rigide regler om deltagerbegrænsning uden grund.

"Jeg synes, at det er sørgeligt, at der ikke er en stemme, der har kunnet fortælle hele folkekirken, at det har forholdt sig sådan. Hvem ved, hvor mange der er gået glip af muligheden for at tage afsked med nogen, fordi man ikke har været klar over, at loven gav mulighed for at samles flere udenfor," siger Lisbeth Krabbe, som netop havde mistet sin onkel, i interviewet, som du kan finde her.

7. Her er reglerne for genåbningen af landets kirker

Omtrent to måneder efter Mette Frederiksen (S) lukkede landet ned, kunne danske trossamfund ånde delvist lettet op, da de længe ventede retningslinjer viste, at forsamlingsforbuddet i kirkerne blev ophævet. I dokumentet med retningslinjerne for genåbningen af Danmarks kirker, stod der, at der igen kunne holdes “Bøn, andagt, skrifte og personlig refleksion". I øvrigt blev det tilladt at holde “øvrige menighedsaktiviteter i kirker, synagoger, moskeer, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler." Læs om genåbningen her.

8. Virkelighedens Esty fra Netflixserien ”Unorthodox”: Jeg kunne ikke udsætte min søn for det samme

Som 17-årig blev tysk-amerikanske Deborah Feldman efter sin ultra-ortodokse families ønske forlovet med en mand, som hun kun havde mødt en gang. 6 år efter, som 23-årig, brød hun ud af sit arrangerede ægteskab og dermed også hele sin kultur. At lære at leve i den moderne verden er forbundet med ensomhed, siger forfatteren i artiklen, hvis storsælgende biograf udkom på dansk fra Kristeligt Dagblads forlag i marts.

9. Kirke aflyser konfirmation

Mens alle gudstjenester og arrangementer i kirkerne næsten omgående blev aflyst ovenpå den nationale nedlukning den 11. marts, var situationen for forårets konfirmationer stadig usikker. Nogle unge takkede ja til at udsætte ceremonien, og der gik ikke længe, før en kirke helt aflyste sin første konfirmation. Om den store usikkerhed sagde Mette Gramstrup, præst i Kristkirken i København:

”Jeg beder simpelthen bare til, at corona-virussen slår sig selv ihjel. Men skulle det fortsætte, tror jeg, at det giver sig selv. Så bliver det absolut nærmeste familie," sagde hun med henvisning til, hvor mange mennesker, der kunne være i kirken. Du kan læse andre præstelige reaktioner her.

10. Endnu en kirke står uden fast præst efter konflikt

Ovenpå Købehavns biskop, Peter Skov-Jakobsens, beslutning om midlertidigt at flytte præsterne fra Aalholm Kirke, udspillede en lignende situation sig i Boholt Kirke ved Køge. Kirkens arbejdsmiljø var angiveligt så dårligt, at biskoppen i halvandet år ikke har villet ansætte en ny præst.

”Det er én stor magtkamp, hvor man skændes hele tiden,” lød det i den forbindelse fra kirkens tidligere præst, Torbjörn Stålander. Læs artiklen her.