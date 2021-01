Grafisk overblik: Her er de lande, hvor kristne forfølges mest

Had, undertrykkelse og diskrimination. Det er virkeligheden for flere end 340 millioner kristne verden over. Her kan du blive klogere på, hvor i verden troen på Jesus er forbundet med størst risiko – og hvorfor

Én ud af otte kristne på verdensplan oplever at blive undertrykt, diskrimineret eller forfulgt på grund af deres tro.

Så nedslående lyder konklusionen i en ny rapport fra den kristne hjælpeorganisation Open Doors (Åbne Døre), og dermed er kristendommen den religion, hvor udøverne oplever den voldsomste grad af forfølgelse.

Det er især i autoritære og ustabile stater som Nordkorea, Afghanistan og Somalia, at troen på Jesus er forbundet med så stor risiko, at mange må praktisere deres religion i det skjulte og i frygt for deres liv. Her er forfølgelsen ofte systematiseret i en grad, der gør, at den kristne end ikke kan inddrage sin nærmeste familie i religiøse spørgsmål.

Nedenfor kan du se, hvor i verden det er sværest at være kristen.

Som det fremgår af kortet, er der enkelte lande, hvor kristenforfølgelsen er særligt omfattende og alvorlig. Det gælder især i disse fem lande:

1. Nordkorea

Nordkorea er kendetegnet ved en absolut nultolerence over for kristne. Hvis nordkoreanske kristne afsløres, bliver de sendt i arbejdslejr eller slået ihjel på stedet, og deres familie må lide samme skæbne. Det betyder, at mange kristne holder deres tro så hemmelig, at de end ikke fortæller om den til deres børn.

Befolkningstallet i Nordkorea er 25,8 millioner, og heraf er cirka 400.000 kristne. Størstedelen af landets borgere er ateister, som bekender sig til juche, den nordkoreanske statsideologi.

2. Afghanistan

Ifølge landets forfatning er Afghanistan en islamisk stat, og derfor er det ulovligt at praktisere andre religioner. Det betyder voldsomme konsekvenser for enhver, der forlader islam, og blandt andet anses mange konvertitter for at være sindsforvirrede forrædere. At konvertere er desuden forbundet med et stort ærestab, og derfor bliver konvertitter ofte udstødt fra deres familier, inden de straffes med døden.

Befolkningstallet i Afghanistan er 38,1 millioner. Det er uvist, hvor stor en andel af befolkningen der bekender sig til kristendommen, men Open Doors anslår, at der er tale om ”tusinder”.

3. Somalia

Ifølge Open Doors er forfølgelsen af kristne i Somalia så voldsom, at det grænser til etnisk udrensning. Undertrykkelsen finder sted overalt: Dels står militante islamister bag, men kristne bliver også forfulgt af deres familier og i samfundet generelt. Enhver, der mistænkes for at være kristen, risikerer at blive chikaneret, truet eller henrettet.

Befolkningstallet i Somalia er 16,1 millioner. Heraf findes der kun få hundrede kristne, mens den øvrige befolkning bekender sig til islam.

4. Libyen

Der er især to årsager til, at kristne bliver undertrykt og forfulgt i Libyen: Islamiske militser og organiseret kriminalitet. Da der ikke er nogen central regering i Libyen, er situationen særdeles usikker for kristne. Overalt i samfundet risikerer de at møde vold og chikane, og især kristne, der oprindeligt har muslimsk baggrund, oplever et intenst pres fra deres familier. Hertil kommer, at landets militante islamister er kendt for at kidnappe kristne og i flere tilfælde straffe dem med døden.

Befolkningstallet i Libyen er 6,7 millioner. I landet findes et kristent mindretal på omtrent 34.500, hvoraf størstedelen er udlændinge. Landets hovedreligion er Islam.

5. Pakistan

Når det kristne mindretal bliver undertrykt i Pakistan, skyldes det især tilstedeværelsen af islamistiske grupper, der opnår større og større indflydelse i samfundet. Militante islamistiske grupper driver blandt andet skoler, hvor undervisningen opildner til had mod kristne – og det resulterer i institutionaliseret diskrimination, hvor kristne blandt andet er ofre for slaveri.

Befolkningstallet i Pakistan er 208,4 millioner, hvoraf størstedelen er muslimer. Landets kristne mindretal ligger på omkring 4,05 millioner.