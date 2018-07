Her er de mest læste artikler om kirke og tro i 2018

Discountbedemænd, konflikt i Københavns Domkirke og dokumentarserie om Indre Missions Ungdom er blandt de temaer, som blev flittigst læst i første halvdel af 2018

En mors eller fars kærlighed til sit barn er betingelsesløs, siges det. Men gælder det også den anden vej? Skal man elske sin forælder, uanset hvem de er, eller hvad de gør?

Det spørgsmål kredser årets mest læste artikel om kirke og tro om. Det er nemlig et interview med psykologen Jørgen Casparsen, hvis far var en kompliceret mand. På hans gode dage var han genial og sprudlende kreativ. På dårlige alkoholiseret, skrøbelig og mørk. Og da Jørgen Casparsen var 12 år, kollapsede det for faderen - han begik et drab.

Alligevel er Jørgen Casparsen aldrig holdt op med at elske ham:

”Jeg har altid elsket min far, også selvom han blev drabsmand. Ofte var det svært for mig at være sammen med ham, det var sorgfuldt, og jeg skulle passe på mig selv. Jeg har aldrig følt had til ham, kun en stor ulykkelighed over, at hans skrøbelighed ødelagde ham og kostede et andet menneske livet," siger han.

Her er de 10 mest læste artikler om kirke og tro fra første halvdel af 2018.

1. "Jeg har altid elsket min far, også selvom han blev drabsmand"

Den 41-årige psykolog Jørgen Casparsen blev præget af en opvækst med en alkoholiseret far, der blev drabsmand. I prædiketeksten fra den 22. april hører psykologen et budskab om radikal ændring af menneskers livsbane. Interviewet med Jørgen Casparsen blev årets mest læste om kirke og tro. Læs det her.

2. DR laver programserie om ”hidtil skjult ungdomskultur” hos Indre Mission

I marts gik en dokumentarserie på DR 3 tæt på fire unge fra Indre Missions Ungdom. DR fortalte, at de med programmet ville nedbryde fordomme om de unge fra Indre Mission, men samtidig kaldte de dem i pressemeddelelse for ekstremister og radikale. Læs artiklen her.

3. Domprovst kapper bånd til kritisk medlem ved Københavns Domkirke

I vinters skrev vi en række artikler om striden ved Københavns Domkirke. I februar tog sagen en ny drejning, da det viste sig, at domprovst Anders Gadegaard havde opsagt sognebånd til menighedsrådsmedlem Mogens Lønborg. Det måtte være en indirekte måde at nægte Mogens Lønborg adgang til menighedsrådet, vurderede retsteolog Kristine Garde. Læs mere om den sag her.

4. ”Nogle vil sikkert mene, at det er okay at komme herfra i en plasticsæk. Det synes jeg ikke”

En anden sag, vores kirke&tro-redaktion har dækket i løbet af foråret, er sagen om de billige netbaserede bedemandsforretninger, som mange kunder har klaget over grundet mangelfuld og uetisk service. En af dem er Mary-Anne Karas, der først under bisættelsen fandt ud af, at hendes familiemedlem ikke var blevet gjort i stand, før han blev lagt i kisten. Læs om hendes oplevelse her.

5. Populær præst rykker til Nørrebro

Historien om, at den missionske sognepræst Henrik Højlund efter 17 år i Løsning og Korning sogne bytter det kirkeligt aktive område ved Vejle ud med et københavner-sogn på Nørrebro, blev den femte mest læste artikel. Læs den her.

6. Bededame: Vi henter de døde for tidligt i deres hjem

Pårørerende til afdøde fortæller mange historier om uforklarlige hændelser til bededame i Grejsdalens Begravelsesforretning Bente Lorenzen. For hende er der ingen tvivl om, at der findes en åndelig verden, som har en betydning, ikke mindst når mennesker dør. Læs interviewet her.

7. Jeg kunne have lullet mit barn ind i døden

Komponist Birgit Løkke blev for 10 år siden mor til et barn med en uopdaget hjertefejl. Da sønnen pludselig kollapsede, fik det varig betydning for hendes tro. Læs om den skelsættende oplevelse her.

8. Biskopper kræver markant lønstigning

Under forårets overenskomstforhandlinger krævede Præsteforeningen fem biskopper rykket et løntrin op, hvilket ville forøge deres grundløn med 11 procent. Der var delte meninger om, hvorvidt en sådan lønstigning var rimelig - få de forskellige synspunkter ridset op her.

9. Muslim, kristen og nu realitydeltager: Jeg forstår godt, at min far er vred

"Mit liv består af bortvisning på bortvisning. Jeg tror, at det er en del af grunden til, at min far er sur og skuffet over mig. Jeg er snart 29 år, har hverken kone eller kæreste og har ikke kunnet gennemføre noget af det, jeg er begyndt på. Jeg forstår ham godt,” sagde Mohamad El-Saadi, da vi talte med ham i marts. Da havde han for nylig gjort sin far - formanden for Grimhøj-moskéen – vred, fordi han havde deltaget i et datingprogram. Læs interviewet med Mohamad El-Saadi her.

10. Biskopper fortalte kirkejokes på Folkemødet: En mand kommer op til Sankt Peter...

"Så er der den om Adam og Eva, der sidder ved middagsbordet, hvor Adam sidder og surmuler. ’Hvorfor ser du så sur ud?’, spørger Eva. ’Ja, nu har du igen blandet mit tøj i salaten.’” Biskopperne Henrik Stubkjær og Elof Westergaard var i hopla, da de på Folkemødet skulle bevise, at kristendom og humor sagtens kan gå hånd i hånd. Bedøm selv, hvordan det gik.