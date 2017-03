Her er kandidaterne til bispestolen i Lolland-Falsters Stift

Lolland-Falsters Stift har netop offentliggjort de fire teologer, der er i spil til at blive stiftets næste biskop

Fire teologer skal i de kommende måneder kæmpe om bispestolen i Lolland-Falsters Stift. Det har stiftet netop offentliggjort i en pressemeddelelse.



De fire kandidater er sognepræst i Tingsted, Falster, Christina Rygaard Christiansen, teologisk konsulent i Helsingør Stift Marianne Gaarden, provst i Falster Provsti Michael Fagerlund og Poul Joachim Stender, der er sognepræst Kirke Såby og Kisserup, Roskilde Stift.

Nuværende biskop Steen Skovsgaard stopper den 1. august i år, og i begyndelsen af året blev bispevalget udskrevet. Den nye biskop tiltræder den 1. september med bispeindvielse 10. september.



Den nye biskop kommer til at råde over fire provstier, 104 sogne og cirka 85.000 folkekirkemedlemmer ud af 100.000 indbyggere.



Med fire mulige kandidater i spil er der tale om et ganske populært stift. Sidste år var der i Aarhus Stift to kandidater, i Ribe Stift var der i 2014 tre kandidater, og da der skulle findes ny biskop i Viborg Stift samme år, var der fire kandidater. Sidst der var bispevalg i Lolland-Falsters Stift for 10 år siden, blev der opstillet fire kandidater.



Tidligere har præst i Apostelkirken i København Niels Nymann Eriksen også vist interesse for bispestolen, men han trak sit kandidatur tilbage, da han ikke ville forlade sit nuværende arbejde.



