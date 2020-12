“Trist” og “respektløst”: Her er reaktionerne på julens lukkede kirker

Efter en kaotisk uge med flere forskellige udmeldinger er anbefalingen fra folkekirkens top, at sognene aflyser julegudstjenester i dag. Her er et udpluk af reaktionerne fra det kirkelige bagland

Det har været en uge fyldt med op- og nedture, hvis man er kirkegænger, der havde håbet på at kunne deltage i en julegudstjeneste i dag, juleaftensdag.

I mandags vurderede Kirkeministeriet, at man kunne holde 45-50 minutters julegudstjenester. Onsdag sagde Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde, at han mente, man burde holde sig til gudstjenester på 30 minutter. Og onsdag aften anbefalede biskopperne, Provstforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet så at aflyse årets julegudstjenester.

Her er et udpluk af reaktionerne på den anbefaling:

Rasmus Nøjgaard, sognepræst i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro

Anni Albæk, sognepræst i Møllevangskirken i Aarhus

Jens Christian Kirk, sognepræst i Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup Pastorat

Søren Dalsgaard, leder af Folkekirkens Migrantsamarbejde

Laura Cæcilie Engell Jessen, sognepræst i Nylarsker Sogn på Bornholm, på Facebook:

"Nu går jeg normalt ikke ind for at omtale bispen som chef og mig som ansat - og da slet ikke kirken som et firma eller en organisation. Men lige i dag kunne jeg godt tænke mig at vide, om det i andre firmaer er kutyme, at chefen går til pressen, før han/hun orienterer medarbejderne om drastisk ændrede arbejdsforhold med mange bølger nedad - med et halvt døgns varsel?"

Morten Kvist, valgmenighedspræst i Herning og Gjellerup, i Deadline på DR 2:

"I kirken bliver der forkyndt et håb, der ikke kan gå i stykker. Det er der altid. Det er det eneste sted, man kan høre det udtalt af et levende menneske, der tror på det, og som kalder andre mennesker mennesker til, der gerne vil høre om det. Det savner vi. Vi kan ikke leve af brød og vaccine alene, men også har brug for ånd."

Hans Jørgen Dalum, formand for Vodskov Menighedsråd, i en pressemeddelelse til Kristeligt Dagblad:

"Det er fuldstændig respektløst at sende en så væsentlig beslutning om at aflyse julegudstjenesterne ud til afgørelse lokalt hos præsten og menighedsrådsformanden og ydermere aftenen før juleaften - altså få timer før den første julegudstjeneste finder sted. Det gør mig frustreret.

Der har været masser af tid til at udvise ordentligt lederskab og få beslutninger meldt ud i ordentlig tid, men i stedet smider man ansvaret fra sig og lægger det over til formanden. Der er ikke en gang tid til at rådføre sig med menighedsrådet. Det gør mig vred.

Det her udstiller Folkekirken i en grad, der med al tydelighed viser at ledelsesstrukturen er syg og det starter fra toppen. Den fungerer bare slet ikke og hvad tænker folk om os. Det gør mig ked af det.

Det skal der ses på og ændres på."

Jens Rohde, folketingsmedlem for De Radikale

Marita á Rógvi, journalist