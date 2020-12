Her kan du se og høre julegudstjenester på tv og i radioen

Med de mange aflyste julegudstjenester i kirkerne er her et overblik over, hvor du kan lytte til og se gudstjeneste hjemmefra

Med de aflyste gudstjenester i landets kirker stiger behovet for at kunne høre evangeliets glade budskab på andre måder.



Her kan du se, hvordan julegudstjenester dækkes i tv og radioen de kommende dage.

Fra den 24. december til den 3. januar sender DR følgende gudstjenester i tv.

TV:

24. december : Juleaftensgudstjeneste klokken 14.45 på DR 1 samt midnatmessen i Rom klokken 23.59 på DR 1.

: Juleaftensgudstjeneste klokken 14.45 på DR 1 samt midnatmessen i Rom klokken 23.59 på DR 1. 25. december : Juledagsgudstjeneste klokken 10 på DR 1 og samme dag klokken 14 på DR 2.

: Juledagsgudstjeneste klokken 10 på DR 1 og samme dag klokken 14 på DR 2. 27. december : Julesøndagsgudstjeneste klokken 10.15 på DR 1 og samme dag klokken 14 på DR 2.

: Julesøndagsgudstjeneste klokken 10.15 på DR 1 og samme dag klokken 14 på DR 2. 1. januar: Nytårsgudstjeneste klokken 00.06 på DR 1.

Nytårsgudstjeneste klokken 00.06 på DR 1. 3. januar: Helligtrekongersgudstjeneste klokken 10.15 på DR 1 og samme dag klokken 14 på DR 2.

Radio: