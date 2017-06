Præsteløn og bullshit bingo: Læs ugens bedste kirkehistorier

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

29.771 kroner.



Det er omtrent, hvad en præst får i løn om måneden. Er det for meget eller for lidt? Debatten er gået højt i løbet af ugen, hvor Præsteforeningen på deres repræsentantskabsmøde har besluttet at kæmpe for bedre løn og større anseelse til folkekirkens præster.



Er kirken dus med himlens fugle? Måske. Roskilde Stift har nu slået fast, at det ikke var i strid med den danske folkekirkes bekendelsesgrundlag, da præst i Gislinge Kirke Dorthe Thaulov inviterede en dyreclairvoyant på besøg til et foredrag i kirkens rum, hvor der blandt andet blev kommunikeret med døde heste.

Og det giver god mening for biskopperne at tøve en kende, før de reagerer på betændte sager som hestetelepatisagen, mener teolog med speciale i kirkeret Kristine Garde.

"Bullshit bingo!" råber man, når ens plade på bordet foran en er fyldt op med klichéer, skriver sognepræst Hanne Jul Jakobsen, der er træt af new public management-inspirerede floskler såsom "mere kirke for pengene" og "kirke i øjenhøjde". For kirken vil aldrig blive indbegrebet af "innovation".

Det rammer som en syngende lussing for den danske folkekirke at læse de nyeste tal om udmeldinger - over 10.000 af slagsen er det blevet til i de seneste tre måneder, sandsynligvis på grund af en ateistisk kampagne. Folkekirken må tænke offensivt i form af moderne mission frem for modkampagner, mener kirkeredaktør Anders Ellebæk Madsen.

Andre vigtige historier

Et bredt udsnit af Danmarks politiske top tog tidligere på ugen plads i Holmens Kirke i København for at tage afsked med tidligere minister og mangeårige folketingsmedlem Niels Helveg Petersen. Læs forhenværende biskop Kjeld Holms bisættelsestale her.

Mennesker har siden middelalderen benyttet sig af ritualer, når der var noget, de var bange for. Ritualerne kan nemlig medvirke til at bekæmpe angst.

Bederum eller ej? Det må de danske uddannelsesinstitutioner selv bestemme, om de vil give plads til, lyder meldingen fra regeringen.

En svensk jordemoder har tidligere nægtet at medvirke til abortindgreb som konsekvens af hendes kristne tro, hvilket har kostet hende flere ansættelser på svenske sygehuse. Nu går hun til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i håbet om, at finde forståelse.

Kommende begivenheder

Den 18. juni: Sognepræst i Vester Åby og Aastrup byder velkommen i præstegårdshaven, hvor han vil tale om, hvad Martin Luther lærte fra sig. Det foregår i Allerup Præstegård i Odense kl. 14.00.



Den 21. juni: For ottende gang i træk arrangerer Vartovkollegiet og Grundtvigsk Forum ”Maratonsang”, hvor alle Højskolesangbogens temaer gennemsynges fra solopgang til solnedgang. Det foregår i Grundtvigsk Forum Vartov i København kl. 19.30.



Den 21. juni: Biskop over Haderslev Stift Marianne Christensen taler om Luthers forståelse af salmer, og den betydning salmesang har haft for den kristne kultur og kirke. Det foregår i Hjortshøj Sognegård kl. 19.30.



Den 22. juni: Hør om et af Luthers afgørende brud med den romersk-katolske kirke, der fandt sted ved et dramatisk møde under Rigsdagen i Worms, april 1521. Arrangementet finder sted i Randlev Kirke i Odder klokken 19.00.



Den 22. juni: Jazzbandet ”The In-Betweens” spiller en rytmisk jazzkoncert, der er inspireret af toner og sange fra den anden side af Atlanten. Temaet er nemlig amerikansk, og alle er velkomne. Det foregår i Sottrup Kirke i Sønderborg kl. 19.30



Den 24. juni: Dette foredrag, arrangeret af Folkeuniversitetet, sætter fokus på, hvad Luther ville have ment om det multikulturelle samfund, Danmark har udviklet sig til gennem de seneste 50 år. Det foregår i Børsmose Kirke i Oksbøl kl. 14.00.