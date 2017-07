Homofobi, telepati og Sørine: Læs ugens bedste kirkehistorier

Kære læser. Vi har samlet ugens væsentligste historier fra troens verden. God læselyst!

Ugens bedste citat:

"Det er ikke præsters opgave at tale med døde dyr. Jeg har selv arbejdet i fiskeindustrien, og jeg vil i hvert fald have mig frabedt at tale med de torsk, jeg sendte til Spanien."



- Henning Toft Bro, biskop i Aalborg Stift.





Sagen om dyretelepati ser ikke ud til at være på feriestandby, tværtimod. Debatten om, hvad folkekirken kan rumme af alternativ religiøsitet er blevet principiel. Luthersk Mission melder klart og tydeligt ud, at sagen om dyreclairvoyance i Gislinge Kirke er undergravende for folkekirkens troværdighed. Men hvordan kan modstanden være så markant, når andre kristne trosretninger uden problem kan dyrke en vis form for kommunikation med de døde? Svaret kan måske findes i reformationen og moderniteten..



Homofobi og bryllupslyst

Skal der indføres en smileyordning i stil med den, man kender fra restaurationsbranchen, for at markere de præster, som gerne vil vie homoseksuelle?



Det mener flere københavnske præster, og det har fået debatten om homovielser til at blusse op igen efter, at Mogens Jensen (S) efter svensk forbillede har foreslået, at man skal tvinge præster til at vie homoseksuelle.



Hunden ligger dog begravet et andet sted, for det er slet ikke folkekirken, der har et problem med homofobi, mener Mogens Jensens partifælle Lars Aslan Rasmussen. Vi burde i stedet fokusere på islam, hvor problematikken har en helt anden alvor.

Men hvad siger de homoseksuelle egentlig selv? De er faktisk ikke særligt interesserede i at tvinge præster til at vie imod deres vilje. Bum.

Nye oplysninger i sagen om pædofil præst

En provst fra Kalundborgområdet er rystet efter at det er kommet frem, at anklagerne om en præsts seksuelle misbrug af mindreårige drenge er langt mere omfattende, end først antaget. Inden man kan ansætte præster eller andre kirkelige medarbejdere skal der indhentes en børneattest, og det er kirkerne faktisk blevet mere tjekkede med at få gjort, viser en stikprøve.

Men det er bare ikke nok, lyder kritikken. Der skal mere til, og her kan kirken bl.a. lade sig inspirere af de regler for samvær mellem børn og voksne, som man bruge i idrætsforeningerne.

Sørine er ikke sur

... Men hun ser det som sin pligt at tale imod tidsånden. Læs fødselsdagsportrættet af dansk teologis provokatør, den 50-årige Sørine Gotfredsen, der ikke føler sig specielt meget i pagt med nutiden.





Tre andre hurtige historier fra ugen

Debatten om islam har manglet teologisk indhold, mener vært på radioprogrammet "Koranskolen."

Med en ny professor i eksistentiel og åndelig omsorg er det tid til at udfolde den eksistentielle dimension i det danske sundhedsvæsen.

Bibellejr, munke i Sydeuropa eller fynske kalkmalerier? Du kan stadig nå at sende dit bedste foto af religionen i sommerferien ind til konkurrencen "Med troen på ferie."







