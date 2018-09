Sigurd Barrett: Hurtigere salmesang er mere inkluderende

Salmer bliver mere indbydende og friske, hvis man synger dem lidt hurtigere, mener entertainer og kirke-musikant Sigurd Barrett om den seneste kritik af det forøgede tempo i kirkernes sang

Når Sigurd Barrett som barn var til julegudstjenester i den lokale kirke, kommenterede hans onkel altid på tempoet i salmen ”Dejlig er jorden”.

”Nå,” sagde han, ”organisten havde godt nok travlt. Han skulle nok skynde sig hjem og have andesteg.”

Ligesom sin onkel dengang sætter pianist og entertainer Sigurd Barrett pris på at høre ”Dejlig er jorden” fremført i et roligt tempo af en dygtig sanger. Den kan faktisk næsten ikke blive langsom nok, siger han. Men hvis salmen skal synges af en hel menighed, har han det lige omvendt.

”Hvis nogen kan finde ud af at synge og udtrykke salmerne langsommere, er der ingen, der bliver mere melankolsk og glad end mig. Men ved fællessang er det slet ikke til at holde ud, hvis det går for langsomt. Så bliver vejtrækningerne og fraseringerne for lange, og det bliver mindre friskt. Derfor må salmer gerne synges mindre langsomt ved fællessang. De skal ikke laves om til rockmusik eller synges forhastet, men gerne på en mere nutidig måde,” siger han.

I Kristeligt Dagblad kunne man i dag læse, hvordan salmetempoet ifølge professor i orgelspil Ulrik Spang-Hanssen er løbet løbsk. En større undersøgelse af udviklingen på området viser, at salmer i dag spilles mange gange hurtigere end i midten af 1700-tallet, og at tempoet særligt er røget i vejret inden for de seneste 50 år. Ifølge professoren forsømmer man derved at tage hensyn til både rygere, ældre og børn, som ikke nødvendigvis kan følge med.

Sigurd Barrett, der lige nu turnerer rundt i landet med ”Sigurd synger salmer for store og små”, kender godt til det at sidde i en kirke og tænke, at der synges for hurtigt. Men generelt vil han ikke sige, at salmetempoet har bevæget sig i en dårlig retning eller er blevet ekskluderende for visse grupper. Tværtimod.