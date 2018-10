Hvad fokekirkens vigtigste missionsopgave er

Kulturkristendommen må bestandigt holdes frisk ved at blive konfronteret med den egentlige kerne i kristendommens budskab

Nu hvor spektaklet om kirkeministerens valg af prædikant ved Folketingets åbning har lagt sig, kan vi se, at episoden bragte mange principielle og vigtige spørgsmål på banen. Straks fik vi diskussionen, om ”Danmark er et kristent land”, om adskillelse mellem stat og kirke og i det hele om forholdet mellem religion og politik.

Debatten om åbningsgudstjenesten demonstrerede kulturkristendommens afgørende betydning i Danmark. Flertallet af dem, der boykottede gudstjenesten, forveksler åbenbart kristendommens evangeliske indsigt og erfaring med et sæt meninger, som man må tage afstand fra. Episoden viser, at kulturkristendommen lever og har det godt, men at indsigten i, hvad evangelisk kristendom går ud på, kan mangle. Allerede teologen Jørgen I. Jensen slog i sin bog om ”Den fjerne kirke” hovedet på sømmet, da han skildrede, hvordan danskerne elsker den rød-hvide landsbykirke, som falder så godt ind i landskabet derude i horisonten, men straks er mere skeptiske, når det evangeliske budskab kommer tættere på. Den mest udbredte trosbekendelse i Danmark er som bekendt: Jeg tror – men på min egen måde!

Hvorfor er begrebet kulturkristendom blevet mere populært de seneste år? Ja, man fristes til at komme med standardsvaret: Det er muslimernes skyld. Og det rigtige er der i det, at når man nu står i en situation, hvor der ikke blot er én normgivende religion i landet, men flere, så oplever man et behov for at identificere sig, og muslim er man i hvert fald ikke, egentlig kristen sådan i missionsk forstand er man jo heller ikke. Hvad så? Jo, man er en del af den kultur, som man er vokset op med, og den er kristent præget. Altså præsenterer den overleverede religion sig som en selvfølgelighed.

Også i Europa er der en øget interesse for sagen, men man kalder den noget andet. Det engelske udtryk ”nominal Christians” (kristne af navn) er udbredt og dækker over mennesker, der nok er tilknyttet en kristen kirke eller identificerer sig som kristne, når de bliver spurgt, men sjældent eller aldrig deltager i den normale gudstjeneste, og de tror ikke på en personlig Gud eller på Jesus som eneste frelser. På fransk taler man om ”sociologiske kristne”, og på tysk om ”navnekristne”, ”kirkefjerne” eller ”marginale kristne”, hvilket ligner det hollandske ”randkerkeklijken” (kirkelige på randen).