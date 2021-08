Hvad ønsker du dig af den nye kirkeminister? Seks iagttagere svarer

Ane Halsboe-Jørgensen (S) skal huske, at hun ikke kun er minister for kultur, men også for folkekirken og andre trossamfund, lyder det fra seks iagttagere, som giver et bud på, hvad der står øverst på ønskesedlen for samarbejdet