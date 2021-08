”Hvis ikke TUBA havde grebet mig, så ved jeg ærligt talt ikke, hvad der ville være sket”

120 sårbare unge kan se frem til at få hjælp, når den kirkelige organisation Tuba åbner en ny afdeling i Brøndby. Kommunen skal kun betale, hvis det lykkes at sikre bedre trivsel for de unge. Det er et banebrydende socialt eksperiment, siger landsleder