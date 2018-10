Præst: Hvis vi bekender os til en treenig Gud, som kun er hankøn, så har vi begrænset Gud

Det skabte stor opmærksomhed, da den svenske kirke sidste år indførte en ny gudstjenesteordning med alternative kønsneutrale vendinger om Gud. Men vi skal også overveje brugen af bibeltekster, hvis vi vil mindske det maskuline sprog i kirken, sagde en af præsterne bag arbejdet under et foredrag i København

Der blev talt om traditionstab, en politisering skabt af fornærmede feminister og en afskæring af Guds kønsdele, da Svenska Kyrkan for et lille år siden præsenterede en ny gudstjenesteordning.

Årsagen var, at kirkens nye ritualbog gav præsterne mulighed for at benytte kønsneutrale vendinger om Gud, hvilket medførte en kritik, der ofte måtte forsvares i både Sverige og udlandet af udvalget bag den nye gudstjenesteordning. Og blandt udvalgets medlemmer var Sofija Pedersen Videke.

”Jeg tror aldrig, jeg har talt så meget om gudsbilleder som dengang,” fortalte præsten i Helsingborg, kort inden hun i sidste uge holdt oplæg ved det ugentlige foredragsarrangement ”Mening, Tro & Etik” i Eliaskirken på Vesterbro i København.

Her var hun inviteret af sognepræst William Salicath, som indledte med at fortælle de cirka 25 fremmødte, hvorfor han selv fandt emnet relevant.

”Vi har nogle meget fastlåste billeder af Gud i dag, og det er interessant at se, hvad det har af betydning, at vi for eksempel siger ’Gudfader’ og ’Herren’. Gør det vores gudsbillede større eller mindre?”, sagde han, inden Sofija Pedersen Videke fik ordet.

At diskussionen om den nye gudstjenesteordning i Sverige fik så stor opmærksomhed, skyldtes også, at der i udenlandske medier spredte sig en forkert historie om, at kirken havde indført ”hen” i de kirkelige ritualer og udelukket ”Fader”. I stedet er der tale om alternativer i den nye ritualbog, så præster for eksempel kan indlede en gudstjeneste med ”i Guds, den treeniges, navn” og bruge ”Gud” i stedet for ”han” flere steder.

Ifølge Sofija Pedersen Videke handler alternativerne ikke om at gøre Gud neutral eller til en ”hun” eller ”han”. Det vigtige er at sige, at Gud er hævet over kønsbegreber.

”Hvis vi låser os fast på ét eller et par billeder, er der noget, der går tabt. Uanset hvilket billede vi vælger at bruge, vil det begrænse Gud, og derfor er det vigtigt, at vi bruger mange forskellige billeder og får så mange forskellige aspekter ud af Gud,” sagde hun.