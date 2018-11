Hvordan møder præsten den ikke-troende i sorg?

Johannes Krogh rakte i gårsdagens afsnit af ”Herrens Veje” ud mod den sørgende og kristendomsforskrækkede Emilie. Hvordan hjælper folkekirken i virkeligheden ikke-kristne mennesker i sorg uden at svigte det evangeliske udgangspunkt? Det har Kristeligt Dagblad spurgt en ungdomspræst, en gadepræst og en hospicepræst om

Da provsten Johannes Krogh i går aftes tonede frem på skærmen i DR’s dramaserie ”Herrens Veje” og sammen med sin familie besøgte sønnens Augusts grav, lod han enken Emilie vælge en fællessang og dermed tage styringen over mindesammenkomsten.

Valget faldt på en Anne Linnet-sang frem for en traditionel salme, som Johannes Krogh ellers ville have foretrukket. Og det var ikke kun svigerfaderen, der favnede svigerdatteren, men også præsten, der hjalp den kristendomsforskrækkede i sorg.

Men hvordan hjælper virkelighedens præster ikke-troende, når sorgen rammer? Og hvilke virkemidler må tages i brug, når den sørgende måske kan tage anstød af det folkekirkelige bekendelsesgrundlag, som danner klangbund for sjælesorgssamtalen?

Kristeligt Dagblad har spurgt tre præster, der dagligt har kontakt med både troende og ikke-troende mennesker i sorg, om netop det.

En af dem er Trine Hostrup Dahl, der er ungdomspræst og kommer på flere gymnasier samt på Via University College i Viborg. Hun betoner, at kodeordet for sjælesorgssamtalen med den ikke-troende unge er nysgerrighed.

”Ligesom Emilie i ’Herrens Veje’ kan unge mennesker have paraderne oppe, når de møder en præst. Derfor er det afgørende at møde den enkelte med åbenhed og spørge ind til, hvordan sorgen ser ud for netop ham eller hende.”

Trine Hostrup Dahl, der desuden er sognepræst ved Sjørslev og Vestervang Kirker i Viborg, har som ungdomspræst evangeliet i ryggen, men henviser ikke i udgangspunktet til fortællinger fra Bibelen, når hun taler med unge med en kirkefremmed baggrund. I stedet spørger hun ofte, om hun må bede for vedkommende og lyse velsignelsen.

”Der er en kæmpe sårbarhed i som ung i dag at sige, at man er i sorg, og da det ikke passer ind i præstations- og perfekthedskulturen, vil mange unge også opleve det som en ensom følelse. Netop der er velsignelsen meningsfuld. Den får det unge menneske til at føle sig set og taget alvorligt.”

Et andet sted, hvor en bøn og en velsignelse kan lindre, er på Hospice Sønderjylland. Her arbejder præsten Ingeborg Kastberg, og dagligt møder hun kronisk syge og døende patienter samt deres pårørende, for hvem sorgen er et vilkår. Hun besøger alle patienter – uanset religiøst tilhørsforhold – når de bliver indlagt på hospicet.