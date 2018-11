Brejning er et af de steder, hvor præstegården er nedlagt: ”Jeg tror, den udvikling er naturlig”

Når knap hver sjette danske præstebolig på 10 år er blevet nedlagt, er det et kulturelt tab, lyder kritik. I vestjyske Brejning har man i stedet flyttet alle aktiviteter over i det lokale kirkecenter

Det var et udslag af ”sund fornuft”, da man i Brejning i 2013 besluttede at sælge den lokale præstegård. Præsten blev gift med en landmand i samme sogn, og det var derfor naturligt, at hun ikke boede i den lokale tjenestebolig, men på deres fælles gård.

Præstegården fra 1904, som blev solgt til en blomsterhandler, skriver sig ind i statistikken over de i alt 269 præstegårde ud af 1763, der er blevet nedlagt fra 2006 til 2016. Det er en kulturarv, som går tabt, når så mange præsteboliger tages ud af brug, kan man læse på forsiden af Kristeligt Dagblad i dag.

Men i Brejning ønskede man ikke at bruge penge på at holde et hus ved lige, som ikke længere blev brugt, og man ville heller ikke leje det ud. Det fortæller Mette Strøm, der er menighedsrådsmedlem i den vestjyske landsby nær Ringkøbing.