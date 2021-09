Identitet bliver igen stridspunkt hos Danmission

Med årene begynder mange mennesker at stille sig selv spørgsmålene om, hvem de er. Danmarks største missionsorganisation Danmission fyldte i sommer 200 år og stiller sig selv de samme spørgsmål. Det har organisationen gjort i flere år, og på weekendens repræsentantskabsmøde på Hotel Nyborg Strand bliver identitet igen et tema, når Danmissions mange frivillige og ansatte mødes over to dage ved Storebælt. Et af hovedpunkterne på programmet er nemlig organisationens såkaldte missionssyn, der skal fornyes, og i den anledning er der sendt et forslag til et nyt dokument til repræsentantskabet. Lektor emeritus i teologi Hans Raun Iversen har som en del af repræsentantskabet selv læst forslaget, og han forudser, at særligt ét punkt vil dele vandene, når diskussionen finder sted på søndag.