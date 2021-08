Igen blev kirkebænkene fuldt besat

I går ringede kirkeklokker landet over ind til gudstjeneste uden restriktioner og afstandskrav. I Herritslev Kirke på Lolland betød det, at gårsdagens konfirmander kunne have alle de pårørende med i kirken, som de ellers havde indstillet sig på at måtte undvære

Mor. Far. Højest et par søskende. Og så måske én enkelt bedsteforælder, hvis antallet ikke overstiger fem. Det var grænsen for antallet af gæster, som hver af de 11 konfirmander, der i går blev konfirmeret i Herritslev Kirke på det østlige Lolland, i månederne forud for den store dag havde fået besked om, at de måtte invitere i kirken. Selvom den lille, rødkalkede middelalderkirke rummer plads til 150 på bænkene, måtte der grundet arealkrav kun være 60 til stede. Og derfor skulle der tælles. Prioriteres. Og vælges fra. Konfirmanderne havde allerede nået at skuffe en del familiemedlemmer, da en glædelig melding så faldt onsdag i sidste uge. I en pressemeddelelse fra Kirkeministeriet blev det bekendtgjort, at de sidste arealkrav nu blev fjernet – en melding, der fik det danske kirkeliv – og ikke mindst dagens konfirmander – til at drage et længe ventet lettelsens suk.