Ikke-religiøs ceremoni gav deltagere en klimaopsang

Religionerne har holdt os i et fejlagtigt modsætningsforhold til den natur, vi selv er en del af. Sådan lød det i tale ved Humanistisk Samfunds første ceremoni for Folketingets åbning, hvor skuespillere underholdt med sang og Nelson Mandela-oplæsning

Der blev taget pænt imod de politikere og humanister, som tirsdag formiddag ankom til Hofteatret ved Christiansborg. To smilende ansigter hilste på ved indgangen, og flere stod klar længere fremme med sætninger som ”velkommen til” og ”du kan hænge din jakke i garderoben herovre”. Uden for teatersalen samlede folk sig i små grupper og indtog kaffe og croissanter, inden et elektronisk ringesignal gav tegn til, at de skulle trække ind i salen.

Vidste man ikke bedre, kunne de cirka 100 fremmødte være på vej ind til en tidlig teaterforestilling. Overskriften på de små foldere, der lå placeret på bænkerækkerne, understregede dog det egentlig formål: Fejring af demokratiets festdag.

”Gode sange,” påpegede en fremmødt til sin sidemand, da hun havde åbnet folderen og set, at der skulle synges ”Godmorgen lille land” og ”Jeg elsker den brogede verden”.

”Det er samlende sange.”

Det var dog snarere et ønske om at skille, der lå bag selve arrangementet, som Humanistisk Samfund havde taget initiativ til. Foreningen arbejder nemlig for at skille stat og kirke og har ønsket at få en ikke-religiøs markering af Folketingets åbning som alternativ til den officielle gudstjeneste, der begyndte en time tidligere i Christiansborg Slotskirke. Ifølge foreningens forperson, Lone Ree Milkær, var der tale om en højtidelighed, hvor deltagerne skulle synge, reflektere over kloge ord - og måske være lidt mere menneskelige, når de gik derfra.

Mens størstedelen af de fremmødte selv var medlemmer af Humanistisk Samfund, fandt omkring 20 folketingspolitikere fra blandt andet Alternativet, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten også vej til teatret. Nogle havde været til åbningsgudstjeneste inden og kom derfor listende ind i salen undervejs.