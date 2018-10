Ikke-religiøs: Jeg vil begraves på en almindelig kirkegård

Ateistiske gravpladser ligger øde hen, selvom der i sin tid blev presset på, for at de skulle oprettes. Talsperson for Humanistisk Samfund skal da heller ikke stedes til hvile på symbolneutral jord, selvom han ikke er troende

Det kan vel være ligegyldigt, hvad der står på graven ved siden af, når man er død og borte, lyder konklusionen fra Ole Morten Nygård, lærer og talsperson for Humanistisk Samfund. Som erklæret ikke-religiøs er han ellers en af dem, som man kunne forvente ville vælge at blive begravet på en ateistisk kirkegård, der er fri for religiøse symboler. Det har han dog ingen planer om, og den beslutning er øjensynligt helt på linje med andre danskeres.

Siden den første symbolneutrale kirkegård blev oprettet i Aarhus i 2011, har efterspørgslen nemlig været meget begrænset. I alt er kun fem personer blevet begravet på de to ateistiske kirkegårde, der dukkede op i København kort efter, mens 25 personer er blevet begravet i Aarhus. Og det på trods af, at det blev udlagt som et presserende behov, at der fandtes tilbud som dem.

Egentlig er spørgsmålet om, hvor Ole Morten Nygård skal begraves en dag, ikke et, der har holdt ham vågen om natten. Men da han som ceremonileder hos Humanistisk Samfund er med til at stå for begravelser, der ikke skal holdes i kirken, har han også gjort sig sine egne overvejelser.

Derfor har han været alle begravelsesscenarier igennem og har også overvejet muligheden for en ateistisk gravplads. Den blev dog relativt hurtigt henlagt igen. Det skyldes blandt andet, at gravstedets placering og betydning for ham selv og hans pårørende har vægtet højere.