Indsigelse mod vielser forsvinder fra kirken

Engang skulle alle kommende vielser annonceres fra prædikestolen i kirken, så menigheden kunne gøre indsigelser. I dag er det den mindst benyttede af alle kirkelige handling. Men på Fyn holder sognepræst Ulrik Andersen fast i traditionen

Da Mette Haglund Jensen og Claus Jenrich Hansen i lørdags sagde ja til hinanden i Søndersø Kirke på Nordfyn, kunne ingen i menigheden med god ret sidde og ærgre sig på kirkebænken. For ægteskabet var højtideligt blevet annonceret fra prædikestolen et par søndage i forvejen med en opfordring til at gøre indsigelser, hvis man ikke kunne sige god for det.

Dermed videreførte sognepræst Ulrik Andersen en flere hundrede år gammel kirkelig skik med at lyse til ægteskab. En skik, der i dag er så godt som uddød i folkekirken.