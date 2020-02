Kristne begravelser forbydes i Kina

Kommunistpartiets nye regler sætter de kristne menigheder og andre religiøse grupper under et hidtil uhørt pres. Reelt bliver partiet overhoved for både kirke, moskeer og templer, lyder det fra menneskerettighedsorganisation

Ikke bare har man som kinesisk kristen måttet finde sig i, at portrætter af Jesus i kirkerummet er blevet taget ned og erstattet af billeder af Kinas præsident, Xi Jinping. Men nu er det også blevet forbudt at samles i kirken for at tage afsked med sine kære, ligesom præster har fået forbud mod at tage hjem til folk og stå for begravelsesceremonien. Formålet er at ”afskaffe dårlige begravelsesskikke og etablere en civiliseret og økonomisk forsvarlig måde at bisætte folk på”, som det fremgår af ”Regulativ vedrørende centraliserede begravelses-arrangementer”.

En beboer fra Gucheng i Henan-provinsen har fortalt om chikanen til magasinet Bitter Winter, der har fokus på religionsfrihed og menneskerettigheder i Kina.

”Da min far døde, blev vi af en lokal myndighedsperson truet med fængsel, hvis ikke vi foretog en sekulær begravelse. Og vi turde ikke sætte os op imod dem. Vores far har været troende i adskillige årtier. Nu forfølger de ham – selv efter at han er død,” lyder det.

Der er lignende eksempler fra andre steder i Kina som for eksempel Hubei-provinsen. I oktober døde en ældre kvinde, hvorefter familien arrangerede en kristen begravelse. Men midt i ceremonien, hvor venner og pårørende var ved at sige deres sidste farvel til afdøde, stormede politiet ind og arresterede datteren, der var i gang med at bede for sin mor. Datteren blev først løsladt to dage efter, at hendes mor var blevet begravet – uden kristne ritualer.

Denne episode fandt sted i Wuhan, Hubei, der lige nu er hårdt ramt af coronavirus. Det hører derfor med til billedet, at der på grund af smittefaren er indført forbud mod alle former for begravelse – kun kremering er tilladt. Dette forbud gælder for alle – ikke kun kristne og andre religiøse grupper. Men myndighedernes indgreb over for menigheden i provinshovedstaden kom længe før virusudbruddet, så det er svært at se det som andet end nidkær eksekvering af de nye regler.

”Når regeringen har udstedt forbud mod religiøse begravelser, så er det eneste, præsten kan gøre, at snige sig hen til afdødes hjem for at bede en hurtig bøn. Situationen er uudholdelig, og nogle troende tør ikke engang følge den afdøde hen til kirkegården,” beretter en kristen fra Shangqiu til Bitter Winter.

Disse er blot et par af de mange eksempler på, hvordan religiøse grupper i Kina udsættes for en stadig mere systematisk undertrykkelse. Det er især de såkaldte undergrundskirker, der er i partiets søgelys, fordi de har nægtet at lade sig indrullere i det statskontrollerede kirkesamfund, hvor kommunistpartiet bestemmer alt – lige fra ansættelse af personale til indholdet af præstens prædiken.

Den 1. februar trådte nye skærpede regler i kraft og dermed en lang række påbud, der giver Kinas Kommunistiske Parti endnu mere kontrol over landets religiøse grupper. Det nye regulativ blev lanceret den 30. december – samme dag, som der blev fældet dom over pastor Wang Yi, der har siddet fængslet siden december 2018. Som leder af den populære ikke-statskontrollerede Early Rain Covenant Church i Chengdu har han været en fremtrædende figur, der ikke har været bange for at tale styret imod. Det har han nu måttet bøde for, eftersom han blev idømt ni års fængsel for ”at have ansporet til undergravning af statsmagten”, som det hedder i rettens afgørelse. Med sådan en hård straf til den kendte kirkeleder er Kinas kristne stærkt bekymrede for deres fremtid, og det med rette, vurderer lederen af organisationen China Aid, en kristen menneskerettighedsorganisation.

”Det nye regulativ betyder, at kommunistpartiets ledere og deres ideologi vil være bestemmende for alle religiøse aspekter i Kina. Fra nu af vil Kinas Kommunistiske Parti i praksis komme til at fungere som overhoved for både kirker, templer, moskéer og andre religiøse institutioner,” siger Bob Fu fra China Aid.