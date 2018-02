Læge: Insulin er også del af Guds skaberværk

En mangeårig eksistentiel krise betød for læge Lars Kabel Kristensen, at han var i tvivl om, hvorvidt han som læge var i gang med at modarbejde Guds vilje

Hvordan vil du beskrive din tro?

Professor i teologi Niels Henrik Gregersen sagde engang noget i retning af, at vi altid befinder os i nuet og på vej ind i fremtiden, hvor Jesus kommer os i møde og generøst tilbyder os en mængde muligheder, som er lige til at tage og bruge i vores måde at mestre livet på. Det er et smukt billede, som også tegner min kristendom. Den handler om, at jeg har lov til at tro på, at jeg er elsket af og umistelig for den almægtige. For Gud er med os uafbrudt, hvilket er så varm og lys en tanke, at det kan være helt overvældende, når omfanget af dén tanke i glimt går op for én.