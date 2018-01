Iraner: Jeg kan lide alt ved folkekirkens gudstjenester

Afshin Shabani tilhører den meget lille del af landets ikke-vestlige indvandrere, der har meldt sig ind i folkekirken. Han oplevede, at det til at begynde med var svært at få kontakt til kirken. I dag elsker han de klassiske højmesser

Statistisk set er Afshin Shabani en undtagelse, hvis man ikke ligefrem kan kalde ham et særsyn. Han er en af de mange indvandrere, der er kommet til Danmark fra et ikke-vestligt land, mere præcist Iran. Men i modsætning til langt hovedparten af landets ikke-vestlige indvandrere har den 22-årige Afshin Shabani valgt at blive medlem af folkekirken. Mere end 97 procent af de ikke-vestlige indvandrere er ikke medlem af folkekirken.