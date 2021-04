Den palæstinensiske ambassadør i Danmark, Manuel Hassassian, begræder, at mange kristne forlader deres palæstinensiske hjemland. Lige så meget ærgrer det ham, at der i Vesten er en opfattelse af, at palæstinensiske kristne udvandrer på grund af muslimer. Vi har altid været fælles i kampen mod besættelsen, siger han