Tidligere missionær: Jeg følte mig mest kristen i mødet med pakistanske muslimer

I år er det 50 år siden, at Lorens Hedelund første gang drog til Pakistan for at missionere. Udbredelsen af politisk islam og et faldende engagement i missionsarbejdet herhjemme har gjort betingelserne for mission helt anderledes end dengang i 1968

Da missionæren Lorens Hedelund rejste rundt i grænselandet mellem Pakistan og Afghanistan i begyndelsen af sin tid der, reciterede han af og til salmen ”Op, al den ting, som Gud har gjort” for den etniske gruppe, pashtunerne i området. Salmen syntes at kunne forene den kristne missionærs tro med den muslimske lokalbefolknings. Den illustrerede, at der er mange ligheder mellem de to religioner, og for pashtunerne lød det velkendt, når ”Halleluja, vor Gud er stor” blev oversat til ”Allahu akbar”.

Som timerne skred frem ved et sådant møde i for eksempel en moské i Pakistan, ville værterne på et tidspunkt spørge ham, hvorfor han ikke var muslim, når nu de havde så meget tilfælles.

”Det var hovedspørgsmålet, der altid blev stillet. De pointerede, at jeg gik klædt i deres tøj, talte deres sprog og troede på én Gud. Så hvorfor var jeg ikke muslim? Til det svarede jeg altid, at jeg følte mig mere kristen end nogensinde, når vi talte om dette. Mit møde med dem viste, hvad vi havde tilfælles, men i høj grad også, at der er store forskelle,” siger han.

I år er det 50 år siden, at Lorens Hedelund blev udsendt med sin kone Aase til Pakistan for Dansk Pathanmission. Udsendelsen skulle i første omgang bare være et år, men endte med at være begyndelsen på et helt liv med missionsarbejde og arbejde med kristne og muslimer i Danmark og udlandet.

I dag har han som 75-årig droslet ned. Efter at have arbejdet 10 år for en genbrugsbutik ved Gellerupparken i Aarhus stoppede han i år for at rydde op i de kasser, hvor han har arkiveret alt, hvad han har skrevet og gemt gennem årene. Samtidig underviser han på Teologi for Lægfolk, holder foredrag og deltager i dialogprojekter med muslimer i Gellerupparken.

I arkivkasserne vil han finde beretninger som den førnævnte om forskelle og ligheder mellem islam og kristendom. For på trods af Brorsons salme og mange andre eksempler på ligheder mellem de to religioner, må man ikke underkende deres forskelle, mener Lorens Hedelund.

”Mange i Danmark siger, at vi stort set tror på det samme som muslimerne. At vi skal samme sted hen, men at vi bare tager forskellige veje og den slags ting. Men der er altså en verden til forskel på islam og kristendom. Jeg er ikke ude på at tale forskellene op, men jeg er bare nødt til at sige, at der er fuldstændig reelle forskelle. Men derfor kan man jo stadig godt have dialog,” siger han.

Kort sagt mener Lorens Hedelund, at forskellene bunder i de to religioners bud på vejen til frelse. Kristne tror, at kun troen og nåden frelser, mens muslimer generelt set tror, at vejen til frelse går gennem et fromt trosliv med flere gode end dårlige gerninger.

”Deri ligger grundforskellen. Den voksne muslim er overladt til sig selv i kampen om at vende tilbage til paradiset, som vi blev smidt ud af. Gennem kødelige gerninger har man mulighed for at vende tilbage, tror muslimer, og det kan skabe problemer. Hvor frelsen i kristendommen kommer fra Jesus, kommer frelsen i islam gennem en lang kamp. Det kan få usunde udtryk, blandt andet gennem en meget ekstrem og politisk fortolkning af islam med fokus på martyriet, der er blevet forfinet de sidste 20-30 år,” siger han.