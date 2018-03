Kunsthistoriker: Jeg forstod min egen dødelighed i kirkerummet

Kunsthistoriker Line Marschner betragter kirkebygninger som ”åndelige tankstationer”. For i den gode kirkearkitektur finder vi rum for ”et mere” – også når der ikke er gudstjeneste, konkluderer hun i ny ph.d.-afhandling

Line Marschner tager imod i døren til Islev Kirke i København. Når der er gudstjeneste, og det elektriske lys er tændt, oplyses kirkerummet her af en varm og glødende stjernevrimmel af pærer ophængt i ledninger fra loftet.

Men lige nu er den elektriske belysning slukket, fordi vi først uforstyrret skal møde lyset fra himlen udenfor. Det klemmer sig ind gennem 24 centimeter brede sprækker langs vægge og loft øverst oppe og falder i legende bølger ned over de høje indvendige mures grove teglsten og mørtel, så det ellers så håndgribelige og materielle murværk åbner sig for nutid og fortid. Det åbner sig også for det modtagelige sind og giver en erkendelse af “det uudsigelige”, sagt med et udtryk hentet hos kirkens arkitekter, Inger og Johannes Exner.