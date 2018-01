Politiker: Jeg svigtede en gammel ven ved at vente for længe med at hjælpe

Da en kammerat fra gymnasiet for nylig døde, blev det latinske memento mori, husk, at du skal dø, en ekstra smertelig påmindelse for politiker Peter Duetoft (A), der ellers prøver at være der for sine medmennesker

Hvordan vil du beskrive din tro?

"Jeg er lidt af en præsterædsel, for jeg har stadig min barnetro i behold. Gud er for mig en skabende Gud, der står for de store linjer i livet, men han er ikke en dukkefører, der blander sig i alt. Han giver derimod mennesket frihed og valgmuligheder, så jeg går ofte og småsnakker lidt med Gud, og beder til ham – eller hende – når jeg har brug for hjælp. For nej, jeg ved ikke, hvad køn Gud er, om noget, men jeg tror heller ikke, at det betyder noget. Det essentielle er, hvordan jeg opfører mig over for næsten, og her stiller Gud krav til mig."