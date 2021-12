Jens længtes efter mening. Så mødte han en pilgrimspræst

For to år siden besluttede jeg at tage på en retræte i Skovhuset. Den blev ledet af pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Jeg vidste ikke meget om hverken hende eller den kristne retrætetradition, men jeg havde en længsel efter mening og dybde. Min kone var begyndt at meditere og praktisere mindfulness og havde været af sted på et andet slags ophold. Jeg kunne se, at det gjorde noget godt for hende. Jeg længtes efter at opleve noget lignende, og jeg tænkte, at en kristen retræte kunne give noget af det samme.