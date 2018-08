Hvorfor går I ikke hen og blander jer, når et ægtepar med små børn vil skilles? Hvor er næstekærligheden over for børnene i jeres jagt på personlig uafhængighed? Den nigerianske biskop emeritus William Lautai har svært ved at forstå danskernes forhold til kristendommen. Forleden mødtes han med en dansk sognepræst for at tale om forskellen på troens rolle i nord og syd