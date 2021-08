Joy Mogensen løber tør for overskud og stopper som minister

Joy Mogensen (S) stopper som kulturminister. Hun har meddelt statsminister Mette Frederiksen (S), at hun gerne vil forlade posten, skriver Mogensen på Facebook.

Hun er løbet tør for overskud, skriver hun blandt andet. At blive minister, at miste sin datter og at have håndteret coronakrisen på to stofområder har sat sine spor, skriver Mogensen.

- Hver af de tre ting i sig selv er livsændrende udfordringer, og jeg er løbet tør for overskud. Og da jeg altid har været i politik med den tommelfingerregel, at man kun skal være der så længe, man kan give alt, hvad man har i sig, så giver næste skridt sig selv, skriver hun.

- Det andet er, at jeg har været bedst i mit liv som politiker, når jeg kunne samle mine politiske kolleger og samfundets aktører omkring visioner og løsninger.

- Den måde at arbejde på, som virkede for mig som lokalpolitiker, har jeg ikke kunne tage med ind i landspolitik. Så jeg skal finde et arbejdsliv, hvor det, jeg er god til, skaber resultater for andre. Det er løsningerne mere end debatterne, der har optaget mig som politiker, skriver Mogensen om sit stop.

Mogensen er tidligere borgmester i Roskilde, og hun blev hentet ind på ministerholdet efter folketingsvalget i 2019.

Hendes tid som minister har været præget af kritik. Især fra oppositionen, for hvem hun har været skydeskive ved en række lejligheder.

Hun er overordnet blevet beskyldt for ikke at gøre nok for kulturlivet eksempelvis. Og for ikke at gøre nok for på sine ressortområder generelt under coronakrisen. Seneste kritik har været restriktionerne i kirkerne, som først for nylig blev fjernet.

På Twitter takker Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, Mogensen for indsatsen. Men han tilføjer:

- Omstillingen fra kommune til ministerium var ikke helt vellykket, og det er svært at regere i en regering, som ikke prioriterer kultur og kirke.

- Det var tydeligst under corona, hvor en frustreret Joy uden forklaring kom bagest i køen.

Mogensen er i øjeblikket gravid, hvorfor hun blandt andet ikke rejste med til OL i Tokyo tidligere på sommeren.

Mogensen meddelte tilbage i oktober 2019, at hun fødte en datter, der ikke var i live.

- Tabet af min datter kort før termin for halvandet år siden gør, at jeg går den kommende tid i møde med lige dele håb og ængstelse, skrev Mogensen på Facebook, da hun offentliggjorde sin nuværende graviditet.

- Jeg beder derfor om forståelse for, at min graviditet er et følsomt spørgsmål, som jeg ikke ønsker at sætte mange flere ord på i offentligheden, tilføjede hun.

Mogensen har termin ved årsskiftet, har Kulturministeriet tidligere oplyst.

Ved seneste graviditet var den daværende udviklingsminister Rasmus Prehn (S) vikarierende kulturminister. Transportminister Benny Engelbrecht (S) passede kirkeministerposten.

Mogensen skriver i sit opslag søndag, at hun ikke stiller op til Folketinget ved næste valg.

- Jeg har det godt med denne beslutning om at forlade politik for nu, skriver hun.

/ritzau/