Kirke afviser konservative præster i jobopslag

Brønshøj Kirke i København søger ny præst, og et af kravene er, at vedkommende vil vie to af samme køn. Et grotesk krav, der tangerer diskrimination, lyder det fra den kirkelige højrefløj. Biskop kalder det en entydig fordel, at menighedsrådet melder klart ud

Da folkekirken i 2012 indførte et vielsesritual for to af samme køn, var det samtidig med et løfte om, at præster var frie til selv at vælge, om de ville benytte sig af det.

Men for de teologer, der ønsker at søge en opslået stilling som sogne- og hospitalspræst i Brønshøj Kirke og Bispebjerg Hospital i København, er friheden til at overse. I jobopslaget har menighedsrådet opstillet fire kriterier for den nye præst, de søger, og et af dem er, at den kommende præst skal være villig til at benytte vielsesritualet for to af samme køn.